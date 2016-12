Cile: il deserto di Atacama e dintorni

09:48 -

Nel Nord del Cile c’è un luogo di una bellezza straordinaria e misteriosa: il deserto di Atacama, il più arido del mondo. Che ne dite di trascorrere qualche giorno completamente immersi nella natura, una natura talmente maestosa da non permettere alla vostra mente di perdersi in nessun pensiero? Una natura talmente potente da riuscire a rigenerarvi? Bene, se siete d’accordo preparate le valige e lasciatevi conquistare dal Cile.

TRA DESERTI, CORSI D’ACQUA E SITI ARCHEOLOGICI - Il Nord del Cile è suddiviso geograficamente in due aree: il Norte Chico e il Norte Grande. Il Norte Chico che si estende dal Rio Acongagua fino a Chanaral, nelle regioni di Atacama, è un continuo susseguirsi di diversi tipi di vegetazione che vanno dalle fitte e rigogliose foreste della Valle Central fino ai deserti aridi di Atacama. Qui non dimenticatevi di: visitare il Parque National Fray Jorge e di alzare lo sguardo al cielo, vi stupirete per quanto è trasparente. Non è un caso infatti che queste terre abbiano il più alto numero di osservatori astronomici di tutto l'emisfero australe! Il Norte Grande, invece, rappresenta la zona più arida del Cile regalando ambienti desertici e pre-desertici di una bellezza assolutamente unica. In queste zone, poi, di assoluto rilievo sono i siti archeologici e le città che per lo più sorgono lungo la costa o in corrispondenza delle principali oasi, come è il caso di San Pedro de Atacama e di Putre.



A San Pedro de Atacama lasciatevi incantare dal particolare paesaggio desertico, dalle attrazioni naturali e culturali, tra le quali spiccano la Valle della Luna con le sue uniche formazioni rocciose, la Salina di Atacama, l’antico villaggio di Tulor, la Pukara di Quilor, le rovine inca di Carpe e i geyser di Tatio. Ma di tutto il Nord del Cile il protagonista assoluto è certamente il deserto dell’Atacama. Ecco a voi una bella proposta di viaggio di Turismo Milodon alla scoperta del Deserto di Atacama, di San Pedro di Atacama, della Valle della Luna e del Geysers del Tatio. Il tour di 4 giorni prevede: primo giorno accoglienza presso l'Aeroporto El Loa di Calama e trasferimento a San Pedro di Atacama lungo la Cordigliera di Domeyko. Visita della Tomba dell’Inglese e della Cordigliera del Sale per godere del panorama stupendo sulla Valle di San Pedro e sul Solar di Atacama. Nel pomeriggio: visita alla Valle della Luna, alla Cordigliera del Sale con sosta panoramica sulla Valle della Morte, al Monumento di Sale Las Tres Marias, al Belvedere sul centro della Valle della Luna e salita sulla grande duna per vedere il tramonto. Ritorno a San Pedro di Atacama.



Secondo giorno: visita ai Laghi altopianici Miscanti e Menique. Visita al Salar di Atacama per vedere: il Tambillo, settore 7 della Riserva Nazionale Los Flamencos, riforestata del tipico tamarugos. Di seguito sosta per conoscere da vicino l’artigianato tipico della zona (pietra pomice, legno di tamarugo, cactus e telai). Proseguimento per Toconao, interamente costruito di pietra (Liparita), visita della Chiesa di San Lucas, della Torre Campanaria, dell’artigianato locale e della Valle del Salar di Atacama. Visita della Laguna Chaxas, settore 4 della Riserva Nazionale Los Flamencos per osservare tre delle sei specie di fenicotteri esistenti al mondo (fenicottero Andino, Chileno e James). Ritorno in serata a San Pedro di Atacama.



Terzo giorno: mattinata dedicata alla visita del Museo R.P. Gustavo Le Paige per apprezzare l’impressionante collezione archeologica della coltura Atacamena. Visita della Chiesa di San Pedro, passeggiata nella Fiera Artigianale e salita al Pukara de Quitor (antica fortezza indigena del secolo XII, la piu importante costruita dagli Atacamenos). Visita all’antico villaggio di Tulor. Rientro a San Pedro di Atacama e pernottamento in hotel. Infine il quarto e ultimo giorno prevede all'alba, partenza per visitare i Geysers del Tatio, trekking per osservare le diverse attivita geotermali, colazione e tempo per un bagno in piscina. Visita di Caspana, paesino che conserva i suoi costumi millenari e che si conserva come l'esempio più tipico dell’altopiano settentrionale; visita al museo archeologico di Chiu-Chiu dove si trova la Chiesa più antica del Cile. Proseguimento per Lasana, della Valle, osservazione dei petroglifi e visita del Pukara. Trasferimento all’aeroporto El Loa di Calama per ritornare a Santiago.



Per maggiori informazioni: www.turismomilodon.visitcile.it



Non vedete l'ora di raggiungere il Cile? Guardate questo video