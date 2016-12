Case strane: le più belle del mondo

17:42 - Desiderate trascorrere qualche giorno lontani da tutto e tutti in un luogo qualsiasi ma che vi assicuri bellezza paesaggistica, relax e soprattutto che vi dia la possibilità di soggiornare in un hotel particolare? Bene, il vostro sogno è realizzabile. Sparsi un po’ in tutto il mondo, infatti, ci sono hotel dalle fattezze veramente bizzarre. C’è la casa sopra l’albero, l’abitazione sotto le stelle, le case degli hobbit e tanto altro ancora. A voi non resta che scegliere l’abitazione da sogno che più vi piace.

UNA CASA SULL’ALBERO, UN ALLOGGIO SOTTO LE STELLE O LIBRI COME CUSCINO? Se amate la natura tanto da desiderare trascorrere giorni immersi completamente nel verde, ad Arlena di Castro (Viterbo) c’è la casa che fa al caso vostro, il B&B La Piantana. Cominciate ad immaginare un paesaggio bucolico, prati, che in primavera sono colmi di profumata lavanda e una grande e bellissima quercia. Bene, fermate il pensiero sulla quercia. Perché è proprio là che si trova la vostra casetta. Anzi di casette sull’albero ce ne sono ben due, una più semplice, la Suite Bleue e un’altra veramente chic: la Black Cabin, un vero e proprio eco eco-loft di 87 metri quadri high-tech questa volta tra i rami di un Pino Marittimo di 200 anni.



Mentre se desiderate vivere l’incanto della natura diciamo un po’ più dal basso, nelle Marche, a Monteleone di Fermo c’è un B&B un po’ particolare. Il suo nome è La casa dei nonni e nasconde una piccola e accogliente sorpresa per gli inguaribili sognatori. Qui, infatti nello splendido prato accanto alla casa c’è una tenda un po’ particolare che permette di vivere nottate stellate comodamente distesi tra calde e morbide coperte. Infine, sempre nel nostro Paese, per tutti gli amanti della lettura c’è una casetta fatta di libri. Informione tratta dal blog Libreriamo (per maggiori informazioni: www.libreriamo.it). L’abitazione, frutto della creazione dell’artista Livio De Marchi, artista e mago del legno si trova a S. Anna, frazione di Tambre d’Alpago, in provincia di Belluno. La casetta così speciale è però solo visitabile, purtroppo, non si può soggiornare tra le sue mura così particolari.



NEL RESTO DEL MONDO IN COMPAGNIA DI FOLLETTI,CONCHIGLIE E TEIERE - Se invece desiderate trascorre qualche giorno all’estero magari in un ambiente un po’ fiabesco c’è sempre il Parco di divertimento Kulturinsel Einsiedel, situato in Germania nella regione dell'Oberlausitz, un concentrato di divertenti esperienze dove si può anche alloggiare. Potrete scegliere tra il villaggio Waldsiedlum, situato nel bosco in stile orientale, la tana semisotterranea, la capanna turisedica, una casetta sull’albero o gli audaci letti-albero costruiti tra i rami più alti.



Sempre in Germania, precisamente a Bonn, c’è un altro luogo adatto a trascorrere vacanze a dir poco originali, è il BaseCamp, dove svariati e colorati caravan di riciclo sono stati ristrutturati ed adibiti ad accogliere tutti coloro che desiderano vivere qualche giorno da hippy. Tra i vari caravan c’è anche un grande camion francese, una Trabant, un furgone americano e un paio di vagoni del treno. Siete degli appassionati della trilogia fantasy “Lo Hobbit” e il vostro sogno è di vivere in una di quelle casette fiabesche? Bene dagli Stati Uniti al Marocco ci sono tantissime offerte di soggiorni ispirati alla trilogia di Tolkien. Per prenotarle, visitate il portale di HomeAway (www.homeaway.it)



Per esempio nel nord-ovest del Montana negli Stati Uniti c’è una casetta di due camere da letto con tre posti letto, connessione wireless e riscaldamento autonomo, ma non manca la caratteristica stufa a legno con annessa legna da ardere. Prezzo: 59 euro circa a persona al giorno; nel Messico, invece, la vostra sistemazione fantasy è a circa 1 km. da Santa Fe, prezzi da 35 Euro circa a persona al giorno; in Marocco invece la casa stile hobbit si trova nella città di Essaouira a solo 8 minuti dal mare. Prezzo: 16 Euro a persona al giorno. Se invece preferite case dalle forme veramente bizzarre c’è sempre la Casa Sotto Sopra a Terfens , un villaggio austriaco oppure la casa a forma di teiera in America o ancora l’abitazione a forma di conchiglia adatta per una coppia che si trova in Messico.



Se alla casa preferite un albergo, guardate in questo video dove hanno pernottato le inviate di Donnavventura.