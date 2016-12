Case da sogno: una vacanza da re!

18:09 - Che stiate sognando di rilassarvi su un’isola privata, di vivere da re in un vero castello o di guardare il mare direttamente da una piscina a sfioro, il vostro desiderio è realizzabile. Qui di seguito, infatti, troverete un magnifico elenco di case vacanze da “mille e una notte” realizzato da Tripadvisor. E buona notizia le dimore proposte sono tutte affittabili privatamente sul sito di TripAdvisor. A voi non resta che scegliere il vostro nido preferito e partire per un viaggio indimenticabile.

– Per il vostro soggiorno da 5 stelle preferite rimanere in Italia? Bene, a, Costiera Amalfitana, c’èArroccata sul mare, questa struttura offre una vista mozzafiato sul mare, molti balconi, vasca idromassaggio, cucina esterna, gazebo, amaca, sistema home theater e una fantastica piscina a sfioro. La villa è da 4 camere da letto, prezzo: da 800 euro a notte. Niente da fare il vostro desiderio è di trascorrere qualche giorno in. Allora la soluzione giusta per voi si chiamaa Zermatt, una delle proprietà più spettacolari situata nella lussuosa stazione sciistica. Il grande loft in stile Manhattan, di 3 camere da letto, è stato creato da un noto architetto locale e ha ospitato diverse rockstar. Le pareti sono costituite da lastre di vetro che dal pavimento raggiungono il soffitto, con finestre alte 6 metri che danno su una grande terrazza e da cui si può ammirare il bellissimo paesaggio alpino. Prezzo da 422 euro a notte.Se invece preferite scenari da favola con tanto di castello dove soggiornare, dirigete i vostri passi verso la. Ad accogliervi ci sarà il, uno splendidocastello completamente ristrutturato con la massima attenzione ai dettagli, al patrimonio e alla tradizione. Il bellissimo edificio di 10 camere da letto è a forma tentacolare e offre viste indimenticabili attraverso i suoi terreni estesi e curati, mentre l'interno mozzafiato dispone di letti a baldacchino, vasche da bagno in stile retrò, lampadari di lusso e molto altro! Prezzi a partire da 10.137 euro a notte. Altro edificio da favola per tutti gli innamorati dellaè invece laLa straordinaria villa si trova nella zona di Fanari a Mykonos, la parte più alta dell’isola. Gli ospiti resteranno incantati dalla vista che spazia senza interruzioni sul mare e che si può godere direttamente dalla piscina a sfioro privata o dai comodi lettini che la circondano. Le camere sono impreziosite da sontuosi letti a baldacchino e i bagni sono tutti progettati su misura e realizzati con pietre naturali ed elementi marini. L’edificio è di 7 camere da letto e i prezzi vanno da 600 euro a notte. Volete raggiungere la? Bene a Los Angeles c’è una meravigliosa villa moderna dallo stile mediterraneo che vi aspetta:Costruita nel 2013, questa struttura con cinque camere da letto e sei bagni ha un enorme spazio in cui godersi il soggiorno con oltre 2.000 metri quadri di superficie interna che si aggiungono ai 900 esterni e della guest house. I servizi includono anche un lussuoso ingresso in marmo con una scala a chiocciola di tre piani, una piscina di acqua salata telecomandata e spa, bar interno ed esterno, sauna privata e vista panoramica sui canyon, le luci della città e sull’ Oceano Pacifico. Prezzi a partire da 1.302 Euro a notte.Sempre in America ma questa volta in, South Beach, Miami, pronta a realizzare il vostro sogno c’ècon il suo spazio abitabile di 3.600 metri quadrati e si estende su un terreno di quasi 10mila metri quadri. Il grande salone dispone di soffitti-finestra con vista diretta sulla baia. All'esterno, gli ospiti saranno accolti nella loro oasi tropicale privata, con piscine a cascata a più livelli, una cucina esterna e zona pranzo all’aperto. Prezzi a partire da 7.251 euro a notte. Niente nessuna di queste soluzioni vi aggrada, voi preferite scenari caraibici, mare, e tutta la libertà che solo le isole sanno dare. Non vi preoccupate perché ci sono diverse soluzioni in grado di soddisfare il vostro desiderio. Ad esempio: a St. Bart’s,, c’ècon la sua fantastica vista sull’isola, le sue 4 strutture indipendenti, ognuna costruita su un livello diverso lungo il pendio e dotata di terrazzo privato e la sua romantica master suite vasca all'aperto immersa nella vegetazione tropicale.La villa ha 3 camere da letto e il soggiorno e il prezzo di una notte va da 3.626 euro a notte. A, una splendida isola privata situata a tre miglia da San Pedro, nelle calme acque cristalline dei Caraibi occidentali, al largo della costa del Belize ad attendervi c’è invece un rifugio spettacolare e privato che vanta sei case sul lungomare, disponibile in esclusiva, con un rapporto personale-ospiti di 2 a 1. Per una vacanza da veri re! Prezzi a partire da 9.789 euro a notte. Se invece preferite l’Indonesia acon la sua architettura contemporanea d’ispirazione moresca, interni squisitamente decorati, arredi lussuosi e manufatti marocchini, c’è la villa che fa al caso vostro. All'esterno, gli ospiti possono rilassarsi nella piscina blu cobalto, circondata da alberi di frangipane. L’edificio offre 6 camere da letto da 943 euro a notte. Infine a Phuket, Thailandia, c’è Villa Sanyanga di 7 stanze da letto con prezzi che vanno a partire da 667 euro a notte. Questa bella villa sulla costa occidentale di Phuket, caratterizzata dall'architettura tradizionale thailandese, è situata sulla pittoresca spiaggia di Surin, è circondata da palme e offre splendide viste sul mare. La grande terrazza all'aperto dispone di piscina a sfioro mentre uno chef privato è a disposizione degli ospiti per cucinare deliziosi piatti locali e internazionali. Le suite sono state progettate con caratteristiche uniche e sono tutte con terrazza, vasca idromassaggio e posti a sedere all'aperto.Per maggiori informazioni: www.tripadvisor.it