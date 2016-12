Carnevale 2014: dove festeggiarlo

17:46 - Il Carnevale è nell’aria. Ancora pochi giorni e in moltissimi luoghi del mondo sfileranno carri, maschere coloratissime e un’atmosfera di buonumore invaderà le strade di paesi e città. Se anche voi amate questa festa così originale non perdete tempo, date un’occhiata qui di seguito e scegliete il luogo che più vi piace. Sarebbe un peccato perdere questa occasione di viaggio così allegra e spensierata.

DALLA SPAGNA ALL’AMERICA TRA MASCHERE, CARRI E BUONUMORE – A Cadice, Andalusia, il carnevale, dal 27 febbraio al 9 marzo, è la festa delle maschere, dei cori e delle "chirigotas": canzoni cariche di ironia e critica composte dai diversi gruppi musicali che prendono parte all’evento. Una volta giunti in città raggiungete il centro e lasciatevi contagiare dall'atmosfera di libertà e divertimento che si respira in questi giorni. E non dimenticate la cavalcata della domenica di Piñata, una sfilata in cui allegria e buonumore conquistano grandi e bambini. E se non avete idea di chi scegliere per l’organizzazione del vostro viaggio, www.volagratis.com propone un pacchetto per Cadice con volo di andata gio 06/03 e ritorno in data 09/03 con alloggio all’hotel Regio situato lungo uno dei viali principali di Cadice, a 200 metri dalla spiaggia Victoria. Prezzo per due persone: 800 euro.



Sempre in Spagna, c’è poi il carnevale di Sitges, uno dei più antichi e famosi del Paese. Per un'intera settimana, precisamente dal 25 febbraio al 5 marzo, questa cittadina tranquilla e pittoresca accanto a Barcellona si trasforma in una enorme festa all'aperto. Ci sono diverse parate, di festaioli travestiti con costumi audaci. Re Carnevale rovescia il governo locale e sovverte le regole in maniera piuttosto strana fino al Mercoledì delle Ceneri, quando viene bruciato sul rogo e sepolto. In questo caso www,volaregratis.com propone un pacchetto viaggio con volo di andata sab 01/03 e volo di ritorno mer 05/03. Il soggiorno è previsito presso l’hotel La Niña, situato sul lungomare del Paseo de la Ribera.



Una volta giunti in quel di Spagna ricordatevi che nel capoluogo dell'isola di Tenerife c’è uno dei carnevali più importanti del mondo che si svolge dal 28 gennaio al 9 marzo. Scoprirete il glamour di questa città partecipando a sfilate in cui l'immaginazione, la fantasia e la vistosità degli abiti delle aspiranti al titolo di Regina del carnevale sorprendono tutti. Lasciatevi trasportare dalla musica, il ritmo e l'allegria di una festa alla quale prendono parte persone provenienti da tutto il mondo. Un'esplosione di vitalità che vi lascerà un ricordo indimenticabile. Ogni anno più di mezzo milione di persone si reca a Tenerife per partecipare al famosissimo party, che si chiude in grande stile con un mitico falò! Questa volta volagratis propone un pacchetto soggiorno con partenza in data 6 marzo e ritorno per il 9 marzo, e soggiorno presso l’hotel Taburiente raffinato hotel urbano posto accanto al Parque García Sanabria, nel centro di Santa Cruz de Tenerife. Costo per due persone: 890 euro.



Sempre nelle Canarie spiccano altre feste di Carnevale come quello di Las Palmas de Gran Canaria, in programma fino all’8 marzo, una delle feste più antiche del capoluogo isolano le cui origini risalgono al XVI secolo. Il pubblico resta sorpreso ogni anno dal Gala della Regina, i concorsi delle maschere, gli spettacoli dei gruppi musicali, i travestimenti e i volti truccati e la grande sfilata alla quale ogni anno partecipano più di 200.000 persone. E proseguendo ancora con l'isola di La Palma, vale la pena di partecipare alla festa degli Indiani, che si celebra il lunedì di Carnevale nel capoluogo dell'isola, Santa Cruz de La Palma. In un evento molto popolare, la città rivive il ritorno degli isolani emigrati in America.



La musica riempie le strade, le donne indossano gioielli e raffinati abiti bianchi e gli uomini abiti di lino e cappello per dimostrare di aver fatto fortuna. Infine, per tutta la giornata si svolge una "battaglia campale" a base di borotalco che imbianca la città. Per questo viaggio volagratis propone un pacchetto con volo di andata in data 4 marzo e ritorno per l’8 marzo pressol'Hotel Concorde situato a soli 50 metri dalla spiaggia Las Canteras, a Las Palmas de Gran Canaria. Prezzo per due persone: 800 euro.



Lasciata la Spagna è ora di raggiungere New Orleans per vivere tutta la magia del Mardi Gras, una delle feste più celebri degli Stati Uniti, in città fino al 4 marzo. Le parate dei carri organizzate dalle krewe, le prestigiose associazioni di artigiani, sono la loro immagine più celebre: lungo tutta la St. Charles Avenue sfilano i festosi cortei che animano la città del jazz per quattro weekend. Mentre in Bourbon Street, nello storico Quartiere Francese, si svolge l'altro carnevale, quello dei turisti in cerca di facili divertimenti, donne e alcool.



All'interno della festa cercate di scoprire anche le tradizioni meno conosciute come il Carnevale Indiano, dove le tribù della città si travestono in onore dei loro progenitori e sfogano antichi rancori in sfide di danze tribali. Il tanto agognato Martedì Grasso è il giorno culmine dei festeggiamenti, ma le parate cominciano settimane prima. Il Pacchetto soggiorno di volagratis in questo caso propone volo di andata per mer 26 febbraio e volo di ritorno per domenica 2 marzo con soggiorno presso l’hotel The Blake Hotel New Orleans posto nel centro della città. Il prezzo del viaggio è di 1800 euro per due persone. Infine un altro carnevale imperdibile è sicuramente quello di del Quebec che si festeggia per le strade della città fino al 17 febbraio. Un susseguirsi di eventi folclorici e sportivi ambientati nella splendida cornice dell’inverno nordamericano: corse di canoe sul ghiaccio e di slitte coi cani, sculture di ghiaccio, balli in maschera, bagni di neve, cabanes à sucre, barbecue, sfilata di carri allegorici e tanti altri momenti di divertimento.