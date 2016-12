26 agosto 2014 Brasile: le più belle spiagge del Nordest Oltre 100 spiagge, alberi di cocco, palme e mare cristallino e selvaggio per una delle regioni più belle di tutto il Paese Tweet google 0 Invia ad un amico

16:25 - Amate il Brasile e non vedete l’ora di scoprire tutte le sue spiagge e la sua incantevole natura? Bene, date un’occhiata qui di seguito. Per voi le più belle insenature, spiagge e aree protette naturali del Nordest del Brasile. E non vi preoccupate se non potete raggiungere nell’immediato la meta che preferite, l’estate qui dura tutto l’anno!

UNA TERRA DA SOGNO CHIAMATA BRASILE – Il Nordest del Paese è un vero e proprio paradiso naturale che offre un centinaio di spiagge dalla bellezza straordinaria, quasi sempre incorniciate da palme di cocco. Impossibile non riuscire a trovare l’insenatura che corrisponde ai propri desideri. Il litorale è infatti lungo oltre 4.000 km. Nove stati condividono questo paradiso tropicale: Bahia (BA); Ceará (CE), Pernambuco (PE), Sergipe (SE), Alagoas (AL), Rio Grande Do Norte (RN), Maranhão (MA), Paraíba (PB) e Piauí (PI) dove le temperature medie oscillano tra i 20° e i 28°.

Oltre alle bellissime spiagge, alcune delle quali sono tra le migliori destinazioni di ecoturismo, rimarrete affascinati anche dalla cultura, dall’artigianato, dalla gastronomia locale e dalla bellezza incredibile delle aree protette dei Parchi Nazionali. E se non sapete dove andare per godere del mare brasiliano, ecco a voi un elenco delle più belle spiagge della zona a partire da Porto Galinhas, nel litorale sud di Pernambuco, conosciuta per le piscine naturali di acque tiepide e trasparenti, inserite tra le scogliere dove è possibile nuotare a fianco di numerosi pesci colorati. La regione è adatta per le immersioni.

La Penisola di Maraú, nella Baia di Camamau, a sud dello stato di Bahia, si estende invece per oltre 50 km attraverso spiagge selvagge, piscine tra banchi di coralli, isole, canali, mangrovie e fiumi. Le spiagge più importanti sono: Itacaré e Morro de São Paulo. La spiaggia do Forte è la principale attrazione di Mata de São João, nella regione di Salvador, punto di partenza della Linea Verde che costeggia la costa baiana fino al confine con lo Stato di Sergipe. Durante il percorso rimane ancora intatto il paesaggio costituito da villaggi di pescatori, spiagge con dune e palme di cocco che degradano verso la riva del mare regalando scenari mozzafiato.

Mentre a 720 Km da Salvador, si trova l’affascinante località di Porto Seguro, circondata da spiagge la cui bellezza è riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Preparatevi a paesaggi ricoperti da mangrovie e a bellissime scogliere formatesi per l’azione di erosione delle acque del fiume e del mare.

Ad attendervi: le spiagge di Trancoso, Coroa Vermeha e Sano André che è un vero e proprio paradiso per chi è alla ricerca di pace. Se invece siete alla ricerca di palme da cocco, dune, scogliere, sabbia bianca e insenature e di un mare dalle mille tonalità dell’azzurro le spiagge che fanno per voi sono quelle della zona del Ceará. Tra le tante la più famosa è sicuramente quella di Jericoacoara che si trova a 120 km a nord di Fortaleza. Un luogo incantato, incastonato tra immense dune e scogliere, con un mare chiaro e un vento costante che lambisce le coste.

Mentre Canoa Quebrada è caratterizzata da scogliere rossicce, dune di sabbia chiara, mare dalle acque verdi e calme e un’intensa vita notturna. All’estremità nord orientale del paese si trova invece Rio Grande do Norte con le sue spiagge semi-deserte che si estendono per 400km intervallate da grandi dune di sabbia bianchissima, lagune tropicali, palme da cocco e scogliera rossiccia tra cui Pipa e le spiagge di do Curral, do Amor e do Moleque. Ancora più a nord, a 24 Km da Natal, si trova invece la bellissima Genipabu, conosciuta per le su dune che si immergono nel mare e per il clima caldo nel corso dell’intero anno.

A Fernando de Noronha, incredibile santuario ecologico, si trovano alcune delle più belle spiagge del Brasile grazie alle sue 21 isole che compongono l’arcipelago. Le spiagge di Leão e di Sancho sono meta fissa delle tartarughe marine per depositare le loro uova, mentre dalla scogliera della Baia dos Golfinos è possibile avvistare i delfini. La spiaggia non è accessibile via terra ma con piccole imbarcazioni è possibile avvicinarsi fino ad un certo punto dalla riva per tuffarsi e nuotare con i delfini. Le acque trasparenti e calme dell’arcipelago sono il luogo ideale per le immersioni (L’area è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO).

Il Parco Nazionale di Albrolhos, arcipelago formato da cinque isole vulcaniche, è a 70 Km da Bahia ed è accessibile solo con delle piccole imbarcazioni. Tra luglio e dicembre è possibile avvistare le balene Jubarte, mentre durante l’anno coralli, tartarughe marine, pesci variopinti, uccelli marini e paesaggi mozzafiato sapranno catturare l’attenzione dei visitatori.



