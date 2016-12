Barbados, il regno del surf

17:44 - A Barbados per godere della tranquillità di lunghe spiagge baciate dal sole o per cavalcare onde alte fino a 5 metri? Se preferite la prima opzione dirigetevi verso la costa ovest, affacciata sul Mar dei Caraibi, mentre se siete degli intrepidi surfisti la vostra meta è la costa est, bagnata dall’Oceano Atlantico. Perchè Barbados non è solo una delle mete esotiche più famose al mondo, Barbados è anche il regno del surf.

Per tutti coloro che amano la natura selvaggia e il surf più "impegnativo" ladi Barbados è il luogo adatto per vivere entrambe le passioni. Qui, traimponenti massi sulla costa e onde elettrizzanti, vicino alsi trova, il più, considerato uno dei migliori al mondo, dove vengono disputate tutto l'anno gare locali e internazionali.E se poi al surf desiderate aggiungere una movimentata vita notturna, dirigetevi verso la costa sud dove gli esperti surfisti si danno appuntamento a, uno degli spot migliori dell'isola. Mentre per chi, oltre il surf, praticaa poca poca distanza da South Point c'èsplendidamente incorniciata da grandicolore dello zucchero modellate dal vento. Un vero e proprio spettacolo della natura.Un'altra spiaggia dove è possibile divertirsi con le onde è, la più adatta per chi è alle prime armi con il surf. Anche la costa ovest, più protetta, offre belle onde soprattutto tra dicembre e aprile. Mentrelo, che con le sue onde lunghissime e il panorama selvaggio è considerato un paradiso per il surf. Non siete mai saliti su una tavola da surf ma desiderate imparare? Bene, ac'è la(http://www.surfing-barbados.com/) che offre lezioni private a tutti i livelli e organizza tour guidati per gruppi di massimo 5 persone che verranno accompagnati nei migliori spot dell'isola da un esperto locale.L'itinerario non è fisso, ma dipende dalla direzione del vento e dalla marea, in modo da approfittare al massimo del proprio tempo a Barbados. La scuola mette a disposizione tavole a noleggio e, per chi lo desiderasse, appartamenti in affitto. E se dopo tanto sport vi venisse voglia di un po' di sano, rigorosamente on the beach,ac'è il, il beach bar per eccellenza di Barbados, aperto da uno dei più famosi kite surfer dell'isola, Steve Campbell.Qui le vostre serate trascorreranno tra musica dal vivo e ottimi cocktail a base di rum. Ad Oistins poi si trova un altro ritrovo per surfisti, il, un ristorante affacciato direttamente sul mare che offre deliziosi piatti a colazione, pranzo e cena, oltre che rinfrescanti cocktail. Inoltre per chi desiderasse vivere dal vivo l'emozione delle, ogni anno nel mese di novembre c'è ill'evento più atteso dai surfisti di tutto il mondo, che si sfidano a colpi di tavola tra le onde di Soup Bowl a Bathsheba, sulla costa orientale dell'isola.