15 settembre 2014 Australia: avventure emozionanti nella Mornington Peninsula Nuotare con i delfini, passeggiare tra gli alberi e lasciarsi coccolare dai koala sono solo alcune tra le più belle esperienze da vivere nell'affascinante penisola

09:30 - In Australia, stato di Victoria, c’è una penisola che con le sue scogliere sferzate dal vento, le sue spiagge infinite, i bagni termali naturali e baie da sogno rappresenta la meta perfetta per una vacanza tutta natura, relax e sport acquatici di ogni tipo. Questo luogo così speciale è la Mornington Peninsula. Qui di seguito le più emozionanti e imperdibili esperienze da vivere in questo posto così affascinante.

TRA BAIE INCANTEVOLI, KOALA E VILLAGGI DI PESCATORI - La Mornington Peninsula lungo la costa della baia di Port Phillip è un continuo susseguirsi di pittoresche cittadine costiere, tra cui spicca l'elegante Sorrento, con in suoi palazzi signorili del XIX secolo, e il borgo di Flinders, che si trova sul lato opposto della penisola e che conserva ancora il suo fascino da antico villaggio di pescatori. Il punto più panoramico di tutta la penisola è poi la cima dell'Arthurs Seat da cui si gode di una magnifica vista sulla baia e l'orizzonte di Melbourne, da Cape Schanck allo stretto di Bass. Sulle rive di questa penisola dal clima mediterraneo si radunano poi foche e delfini.

Sulla terraferma, invece numerosi branchi di canguri pascolano al crepuscolo nei pressi di Back Beach, circa un chilometro e mezzo a sud di Sorrento. I buffi bandicoot, i wallaby e i pappagalli popolano invece le scogliere del Mornington Peninsula National Park come moltissime altre specie di uccelli, come i kookaburra, le aquile, gli albatros e i pellicani, che si lasciano osservare nei pressi di Green Bush, tra Arthurs Seat e Cape Schanck, oppure ad Highfield.

Nel Moonlit Sanctuary Wildlife Conservation Park si può invece avere un incontro ravvicinato con canguri, koala e con altre specie australiane più rare. Il momento più apprezzato dalla maggior parte dei visitatori è "l'ora delle coccole" con i koala. Mentre sull'isola di French Island, a est, i koala allo stato brado preferiscono cullarsi sui rami degli alti alberi di eucalipto.



AVVENTURE PER UN VIAGGIO AL TOP – Al primo posto della top ten delle più belle esperienze da vivere nella Mornington Peninsula c’è sicuramente quella di nuotare con i delfini e con le foche. Dove? Nelle acque di Port Phillip Bay, lo specchio marino che bagna i piedi di Melbourne e ospita alcune delle più belle creature del mare della Mornington Peninsula. Comunità di delfini selvatici e otarie australiane abitano infatti la zona, non lontano dalle coste della penisola, sarà sufficiente indossare le mute, munirsi di maschera, pinne e boccagli per vivere l’esperienza unica di nuotare fianco a fianco con i socievoli delfini e le curiose foche. Secondo posto della classifica: fare snorkeling con i cavallucci marini.

Coloro che non hanno mai visto queste piccole e rare creature marine non potranno non subirne il fascino. Con Bayplay Adventures si potrà ammirare da vicino un vero e proprio spettacolo: i delicati “draghi di mare”, la vibrante vita marina animata da paguri, pesci palla, e coralli. Terza esperienza da non perdere: trascorrere delle ore al Sanctuary Wildlife Conservation Park dove è possibile passeggiare con i wallaby, dare da mangiare ai canguri e vivere il fascino del Lantern-Lit Tour, quando le lanterne illuminano il parco di sera mostrandone l’intensa vita notturna: gufi, opossum, creature rare come il quoll, pademelon e bettongs, un’esperienza unica al chiaro di luna.

Al quarto posto della top ten si posizionano poi gli Horseback Winery Tours che propongono visite alla scoperta delle principali aziende vinicole della penisola a cavallo. I tour partono dal nuovo centro equestre per poi galoppare attraverso l'entroterra verde e tranquillo lungo i profumi e i sapori del vino.

Quinto posto: passeggiate oceaniche. Non c'è niente di emozionante come la sensazione della brezza marina sul viso mentre si cavalca lungo le spiagge deserte dell’oceano, per questo Gunnamatta Trail Rides propone gite di 2 ore a cavallo lungo le coste sabbiose, con una magnifica vista. Imperdibili poi le mitiche passeggiate tra gli alberi che è possibile vivere nell’Enchanted Adventure Garden. Settimo posto: noleggiare una bici per raggiungere Fort Nepean, luogo fondamentale delle difese del Victoria dal 1880 alla seconda guerra mondiale, per poi fare un picnic, e proseguire a piedi lungo i sentieri che portano a spettacolari scogliere e spiagge deserte.

Infine da non perdere è sicuramente la 100 km Mornington Peninsula Walk, una sfida mozzafiato che unisce quattro diversi itinerari che si possono anche affrontare singolarmente: il Bay Trail che tocca il Point Nepean National Park; per poi continuare la passeggiata attraverso il Mornington Peninsula National Park, con 26 km di piste lungo il robusto Stretto di Bass fino a Cape Schanck; mentre la parte finale della passeggiata è lunga 26 km, da Cape Schanck attraverso la boscaglia e l’entroterra di Dromana su Port Phillip Bay.



Per maggiori informazioni: www.visitmorningtonpeninsula.org