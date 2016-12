Ande: viaggio ad alte quote

10:48 - Avete voglia di una vacanza che abbia come ingredienti principali: alte vette, aria pura e natura incontaminata a chilometri e chilometri di distanza da tutto e tutti? Bene, preparate le valige e partite alla volta delle Ande per un viaggio a dir poco affascinante.

TRA DESERTI BIANCHI, CANYON E LAMA - Non c’è uomo sulla Terra che si sia avventurato per gli altopiani delle Ande che non si sia a dir poco inebriato delle bellezze di questi luoghi. Qui l’aria è rarefatta quasi da dare alla testa quanto è pulita, la natura è forte e selvaggia e il folclore e le tradizioni dei popoli che abitano in questi luoghi sono ancora molto vive. L’itinerario sulle Ande, proposto da viaggigiovani.it tocca l’Argentina, la Bolivia e il Cile, per poi lasciarsi avvolgere dal caldo abbraccio della Pachamama, la Terra Madre, che ancora domina questi incantevoli luoghi e le loro genti che la celebrano generosamente per proteggere i campi di quinua e il loro bestiame. Il tour, dal 18 ottobre al 1 novembre, parte da Buenos Aires, città del famoso e sensuale tango; porto sicuro per tanti emigrati europei e città dalle mille sfaccettature.

Passeggiando sull'Avenida de Mayo vi sembrerà di stare a Madrid; nel quartiere chic di Recoleta respirerete un po’ di aria parigina mentre La Boca vi ricorderà il fascino particolare di Napoli. Preparatevi a trascorrere giorni davvero emozionanti. Lasciata Buenos Aires volerete in direzione della città di Salta, antico snodo commerciale tra Bolivia e Perù, chiamata anche "la molto bella". Qui potrete visitare bellissime architetture di un’epoca passata. Una volta gustato tutto il fascino di La Boca, comincerete il tour verso Cachi e Cafayate. In quest’ultima potrete degustare il migliore vino bianco d'Argentina. La cittadina è infatti circondata da vasti vigneti e da diverse rinomate bodegas (vinerie).

L’itinerario prosegue poi nella provincia di Jujuy, dove si trovano Punarmarca e il Cerro de los siete colores, la collina dei sette colori considerato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Il tour vi porterà poi a vedere dal vivo la Quebrada de Humahuaca: la roccia stratificata con la sua incredibile varietà di colori. Da qui la strada conduce poi “verso il cielo” fino a giungere alla giovane e piccola città della Bolivia dal nome Tupiza.

Un consiglio: spalancate bene gli occhi, la cittadina è infatti circondata dall'impressionante Cordillera de Chichas, che dà origine a un'incantevole paesaggio fatto di rocce dalle colorazioni dell'arcobaleno, colline, montagne e strettissimi canyon. Vi sembrerà di essere stati catapultati nell'Old West. Ma le meraviglie paesaggistiche non finiscono qui: ad attendervi c’è tutto il fascino particolare del deserto bianco, il Salar de Uyuni e Lagune, la salina più estesa al mondo situata a 3700 metri di altitudine. Quando la sua superficie è secca, il salare diventa una distesa bianca accecante, ma quando c'è un po' d'acqua la sua superficie rispecchia perfettamente le nuvole ed il cielo, non permettendo di distinguerne l'orizzonte.

Il tour a questo punto continua a salire per arrivare a San Pedro de Atacama, anticamente una fermata obbligatoria lungo il cammino commerciale tra gli allevatori di lama e i villaggi di pescatori del Pacifico. Appena fuori da San Pedro de Atacama ecco a voi lo spettacolo incredibile della Valle della Luna che presenta un drammatico paesaggio da cui giustamente prende il nome, i geyser del Tatio che, all'altitudine di 4.300 m, rappresentano i geyser più alti al mondo. Il viaggio, pensato dai 4 agli 8 partecipanti, è adatto alle sole persone che non soffrono di problemi cardio-polmonari o asma, a causa delle elevate quote che si affrontano.



Per maggiori informazioni: www.Viaggigiovani.it



Non vedete l'ora di raggiungere le Ande? Cominciate a guardare questo video