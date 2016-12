14 febbraio 2014 America del Sud: le Galapagos e la loro natura straordinaria 19 isole Patrimonio dell'Umanità per un viaggio tra spiagge selvagge, vulcani e mare color smeraldo Tweet google 0 Invia ad un amico

14:19 - A mille chilometri di distanza dall’Ecuador, America meridionale, in un angolo di Pacifico c’è un arcipelago di 19 isole, Riserva Marina e Patrimonio dell’Umanità, dove non è poi così impensabile nuotare fianco a fianco di tartarughe giganti, iguane marine e foche. Dove in un attimo si può passareda una visita alla cima di un vulcano ad una passeggiata tra sabbia e mare, magari in compagnia di un pinguino. Queste isole così particolari sono le Galapagos.