America centrale: Panama, tour tra natura e buoni sapori

17:39 - Se avete voglia di un viaggio un po’ fuori dal comune, in America c’è un angolo di mondo dove il mare e le spiagge si sposano con un mix di vestigia coloniali, moderne architetture e languidi ritmi latini. Questa terra è Panama, il punto in cui gli oceani (Atlantico e Pacifico) si baciano. Siete pronti ad una vacanza originale immersi nella natura e in tutti i buonissimi piatti della cucina locale? Un viaggio tra spiagge, mare e gastronomia? Non ve ne pentirete! Dopotutto Panama in amerindo vuol dire “abbondanza”. Da una terra con questo nome non ci si può che aspettare una vacanza straordinaria.

PANAMA: MARE, NATURA E BUONA CUCINA - Una volta raggiunta Panama una tappa immancabile è sicuramente Panama City con l'animatissimo Mercado de Mariscos, dove si respira l’autentica atmosfera locale e la vivace frenesia della vita cittadina. Oltre a comprare il pescato del giorno,potete fermarvi al mercato per la pausa pranzo: nella parte interna si trova infatti un ristorante in cui viene servito il pesce più fresco della città, mentre per una sosta veloce e rigorosamente low-cost si può acquistare il tradizionale Ceviche in versione take away. Il pesce marinato e condito con succo di lime, olio, erbe aromatiche e ingredienti a scelta è rivisitato in versione streetfood e pronto da gustare per le strade della Capitale.

Nell’anno in cui Panama festeggia il centenario del Canale, la visita al Centro Visitatori Miraflores è una tappa imperdibile: qui si assiste in prima persona al passaggio delle navi e all’apertura e chiusura delle chiuse. Potrete ammirare l’emozionante spettacolo affacciati alle balconate oppure prenotare un tavolo in prima fila al Miraflores Bar e Ristorante, dove si pranza e cena con il panorama delle navi che attraversano il Canale.

Se invece siete degli amanti della natura incontaminata e delle attività all’aria aperta il vostro ambiente ideale è Boquete, una cittadina immersa nel verde nella provincia di Chiriquí. Tra una passeggiata in bicicletta e un’escursione in montagna, imparerete anche i segreti della cucina panamense: nel suo "Cooking Studio" il rinomato chef Charles Collins insegna a piccoli gruppi di allievi a preparare i piatti tradizionali e gli ingredienti tipici del territorio, come le gustose empanadas o la cassava locale. A Charles Collins è stato affidato anche il nuovo ristorante Meridiano 81, un angolo dedicato alla cucina d’autore nell’avveniristica struttura del Biomuseo.

Ma anche l’apertura del museo progettato da Frank Gehry, candidato a diventare uno dei nuovi simboli di Panama City, è uno dei grandi eventi dell’anno: dopo aver percorso le 8 gallerie espositive dedicate al tema della biodiversità, sarete invitati a gustare un pranzo gourmet creato dallo chef del celebre boutique hotel Panamonte Inn di Boquete.

Infine non dimenticatevi di visitare il Casco Antiguo, l’affascinante centro storico di Panama City. Di giorno potrete rilassarvi tra i deliziosi palazzi coloniali color pastello, mentre di sera assaporerete tutta l'atmosfera trendy della Capitale, con ottimi ristoranti, musica e intrattenimento. Per assaporare l’atmosfera rilassata del quartiere si può provare il nuovo ristorante Madrigal, dove l’omonimo chef madrileño stella Michelin dal 1996 propone una cucina fatta di ingredienti locali rielaborati con maestria.



Per maggiori informazioni: www.visitpanama.com