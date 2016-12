Alberghi: le strutture con letti... da sogno

07:16 - In una bolla, ma all'insegna della natura, oppure all'aperto immersi in un panorama incantevole nel tepore delle notti africane, o ancora tra i pesci di un acquario (ma magari per una volta i pesci siamo noi?): sono i letti più fantasiosi e originali del mondo, per scivolare dolcemente nelle braccia di Morfeo tra lenzuola e cuscini... da sogno. Le proposte arrivano da TripAdvisor, la grande community internazionale di viaggiatori.