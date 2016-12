Africa: dal Botswana allo Zambia di parco in parco

10:26 - Siete tra quelli che soffrono il mal d'Africa? Allora la vostra vacanza estiva ideale è quella che troverete qui di seguito. Per voi, infatti, c'è un itinerario nel continente africano di parco in parco che sembra fare proprio al caso vostro. La natura selvaggia del Botswana, della Namibia e dello Zambia vi attendono per un’avventura straordinaria.

TRA LEONI, ZEBRE E CASCATE – Cominciate a preparare le orecchie al ruggito del leone, gli occhi al correre leggiadro e deciso delle zebre e al fascino maestoso degli elefanti e il cuore ad una terra che vi rimarrà impressa per sempre. Ora, dopo aver cominciato ad allenare corpo e anima al vostro viaggio in terra africana, potete incamerare dettagli concreti sul vostro itinerario attraverso le bellezze naturali della Botswana, della Namibia e della Zambia.

Il tour, organizzato da Viaggigiovani.it, si chiama African Wonders ed è programmato per il periodo che va dal dal 18 al 31 ottobre 2014, stagione perfetta per godersi le meraviglie dei parchi africani. L’itinerario parte dalla Namibia, precisamente dall’elegante capitale Windhoek, dove gusterete l’atmosfera affascinante della vita notturna africana. La cittadina, situata a 1660 metri, conserva una forte impronta tedesca, inaspettata nel cuore dell’Africa.

La vostra avventura avrà inizio dall’Etosha National Park, senza dubbio uno dei più celebri e incontaminati dell’intero continente. Qui infatti vivono innumerevoli specie animali come elefanti, giraffe, zebre, springbob, gnu, antilpo, struzzi, sciacalli, iene e i meravigliosi grandi felini leoni, leopardi e ghepardi. Il parco vi darà la possibilità di incontrare anche impala e rinoceronti neri, due specie a rischio di estinzione. La collaborazione di Viaggigiovani.it con guide locali vi consentirà poi di accedere a zone del parco meno affollate di turisti, e quindi più ricche di animali da poter ammirare.

Dopo tre notti in tenda giungerete poi nel Bushmanland, la terra dei Boscimani. Insieme a questa tribù di cacciatori-raccoglitori condividerete un’intera giornata, scoprendone i costumi e la loro straordinaria capacità, che si perpetua da millenni, di convivenza quotidiana con i grandi animali. Attraverso il Kalahari arriverete poi al Delta dell’Okavango e alla Guma Lagoon, sconfinando in Botswana. Una volta giunti al fiume Okavango aprite bene gli occhi. Davanti a voi si aprirà un’incredibile scenario di canali, isole e lagune che vengono assorbite dalle aride sabbie del deserto del Kalahari, è l’Okavango detto anche "il fiume che non riesce a raggiungere il mare".

Da qui il safari si fa a piedi, o navigando sulle tipiche imbarcazioni mokoro, per immergersi completamente in un ambiente delicatissimo. Dopo il Mahango National Park si ritorna in Namibia, al Susuwe Park, per tornare in Botswana per la visita (supplementare a richiesta) al Chobe National Park, dove i big five si muovono con naturalezza. Chi sono? Leone, elefante, bufalo, leopardo e rinoceronte nero: i protagonisti del safari che al Chobe vivono protetti nel migliore ambiente possibile.

Il viaggio prosegue verso Livingstone in direzione: Zambia. Dalla città, il cui nome deriva da quello del famoso esploratore, potrete partire per tour sullo Zambesi per fare conoscenza degli ippopotami e dei coccodrilli (su richiesta). Infine, l’ultima tappa del vostro tour non possono che essere le cascate Victoria Falls. E se siete degli avventurosi potreste sempre lanciarvi in attività adrenaliniche di tutto rispetto come il bungee jumping e il rafting sullo Zambesi, considerato il più difficile al mondo.



