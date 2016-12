Aeroporti: il meglio e il peggio del mondo

14:40 - Una buona vacanza comincia da un buon volo. E se l'aeroporto è il primo biglietto da visita del Paese in cui si sbarca, ecco l'importanza di sapere che cosa ci aspetta arrivando a destinazione. Lo scalo migliore del mondo, secondo le opinioni di turisti e viaggiatori, è il Narita International Airport di Tokyo in Giappone. Purtroppo, l'Italia non fa una buona figura, visto che Fiumicino si trova nella black list degli scali peggiori del pianeta.

La classifica dei “Migliori Aeroporti del mondo 2013" è pubblicata da eDreams, agenzia di viaggi online leader in Europa, e compilata grazie alle opinioni fornite dalle migliaia di clienti che si sono imbarcati lo scorso anno. I viaggiatori hanno espresso online i propri giudizi (attribuendo a ogni aeroporto un voto da 1 a 5) in base a diverse categorie: shopping, comfort sale d’attesa, servizi bar e ristoranti. Sono stati presi in considerazione gli scali con un traffico annuale superiore ai 10 milioni di persone.



I MIGLIORI - Il primo in classifica, in base ai giudizi di gradimento, è l’Aeroporto Narita International di Tokyo (NRT) con un punteggio di 4,62. I passeggeri apprezzano soprattutto la sua organizzazione impeccabile, l’attenzione nei confronti dei passeggeri, la segnaletica interna chiara e intuitiva anche per chi non conosce il giapponese e gli ottimi collegamenti esterni con bus, taxi e treni; lo scalo nipponico passa al primo posto dal quarto che occupava lo scorso anno.

A una distanza di soli 8 decimi di punto, il secondo classificato è il Changi Airport (SIN) di Singapore, stabile rispetto all'anno passato. Medaglia di bronzo nella classifica mondiale è il thailandese Suvarnabhumi Airport (BKK), che l'anno passato si era invece classificato primo.



I PEGGIORI - Secondo i viaggiatori lo scalo peggiore del mondo è quello tedesco di Dusseldorf (NRN): l'aeroporto soffre il disagio di essere nato come scalo militare e di trovarsi a oltre un'ora di distanza dalla città. Nella classifica delle maglie nere è presente per il secondo anno consecutivo anche l’Aeroporto di Roma Fiumicino (FCO) in sesta posizione con un punteggio di 3,48. I viaggiatori lamentano strutture e assistenza inadeguati, con lunghe file ai varchi di sicurezza e per ritirare i bagagli, l’assenza di una metropolitana e il costo eccessivo dei taxi. Anche la Francia non piace ai viaggiatori, con ben tre aeroporti presenti nella black list: l’Aeroporto Nizza Costa Azzurra (NCE) in terza posizione, l’Aeroporto Parigi - Orly (ORY) in nona posizione e l’Aeroporto di Paris – Charles de Gaulle (CDG), decimo.



SHOPPING - L’Aeroporto Internazionale di Hong Kong (HKG), con un totale oltre 250 negozi 70 ristoranti, è lo scalo in cui si fa lo shopping migliore del mondo. Al secondo posto il Dubai International Airport (DXB): il suo Duty Free ha anche vinto, per il settimo anno consecutivo, il premio “Best Duty Free Shops” assegnato dalla rivista statunitense Global Traveler (GT).



BAR E RISTORANTI - Lo scalo in cui si mangia meglio al mondo è quello di Hong Kong (HKG), con un ampia offerta di bar e ristoranti che propongono qualsiasi tipo di cucina, sia locale che italiana, thai, americana, giapponese vietnamita e coreana. Un salto di qualità è stato fatto dall’Hamburg Airport (HAM), passato dalla decima posizione dello scorso anno alla seconda.



SALE D'ATTESA L’Aeroporto di Singapore, Changi Airport (SIN) è il posto in cui è più piacevole aspettare il proprio volo, approfittando delle sedie massaggianti, dei caricabatterie per dispositivi mobili e di fontanelle di acqua potabile: tutto grautito. Inoltre Changi è l’unico aeroporto al mondo che permette a turisti e residenti di accedere a ristoranti e negozi anche se non si è viaggiatori.



Per tutti coloro che vogliano esprimere il proprio parere e commentare la classifica eDreams ha creato l'ashtag #BestAirports.