Ad Aruba tra mare, sole e tartarughe

12:09 - Sulle bellissime spiagge di Aruba, l’isola situata a nord del Venezuela nel Mare dei Caraibi, è arrivata la stagione delle tartarughe. Fino al mese di a novembre, infatti, si potrà assistere a questo emozionante spettacolo della natura: un numero incalcolabile di piccoli di tartaruga impegnati a prendere il largo dalle favolose coste dell’isola. A maggio poi è il momento migliore per godere di questo miracolo della natura. E sì, perché, in quel periodo inizia la schiusa delle uova. Un motivo in più per lasciare tutto, fare le valige e partire per Aruba. L’isola che invita a sognare vi accoglierà con il suo tradizionale benvenuto: “bonbini”. Il resto tocca a voi viverlo ma fate attenzione perché così tanta bellezza è difficile da dimenticare.

UN'ISOLA CHE è UN VERO SOGNO - Si sa che in tutto il mondo diverse specie di tartarughe di mare sono in pericolo di estinzione, ma per quest’ultime riparo sicuro per poter deporre le proprie uova è proprio l’Isola di Aruba che nel corso degli anni il luogo di nidificazione preferito per le specie di tartaruga liuto, tartaruga embricata, tartaruga verde e tartaruga marina. Per salvaguardare e proteggere la vita di queste specie e dei loro piccoli, è stata fondata nel 2003 la Fondazione Turtugaruba, membro del più ampio network della Wider Caribbean Sea Turtle Conservation. Le tartarughe ritornano anno dopo anno a depositare le uova e i volontari di Turtugaruba sanno esattamente dove andare a cercare per poter trovare, monitorare e proteggere i loro nidi, principalmente localizzati a Eagle Beach, Boca Grandi e nell’Arikok National Park. La stagione della nidificazione va da marzo a settembre, mentre la schiusa delle uova avviene da maggio a novembre, in particolare nell’area dei resort low-rise. Ed è proprio in questo periodo che potrete diventare testimoni di uno dei più emozionanti spettacoli di sempre: la schiusa delle uova e il cammino dei piccoli di tartaruga verso il mare.



Ecco alcuni consigli per chi avrà l’occasione di recarsi sull’isola e assistere allo spettacolo. Per primo è consigliato spegnere le luci: le attività notturne e le luci artificiali potrebbero impedire alle femmine adulte di nidificare o disorientare i piccoli appena nati, spingendoli verso l’interno dell’isola dove potrebbero morire di disidratazione o essere investiti dalle auto. Pertanto è importante spegnere le luci e soprattutto non utilizzare il flash delle macchine fotografiche. Seconda accortezza: non guidare e gettare immondizia sulla spiaggia. I veicoli compattano la sabbia e rendono difficile per le tartarughe scavare. Inoltre, sacchetti di plastica, bottiglie o altri rifiuti non biodegradabili potrebbero essere scambiati per cibo dalle tartarughe. Rimuovere gli ostacoli dalla spiaggia: ostacoli come attrezzature da spiaggia o ricreative potrebbero intrappolare le femmine adulte o i piccoli appena nati. Infine mantenete sempre le distanze dai nidi e dai piccoli: è importante osservare lo spettacolo della schiusa delle uova da lontano. Lasciate che i piccoli restino nel loro nido fino a quando non si sentiranno pronti per uscire, e, anche in quel momento, è importante lasciare che si incamminino da soli vero il mare, senza forzarli o aiutarli. Rispettando queste semplice accortezze potrete assistere allo spettacolo senza disturbare le tartarughe, che sapranno regalarvi un’emozione e un ricordo indelebile che arricchiranno ancora di più la vostra esperienza sull’isola.



LE SPIAGGE PIU’BELLE DELL’ISOLA - Aruba offre, infatti, una vasta scelta di spiagge tutte contornate da acque turchesi, luoghi ideali per rilassarsi sotto il caldo sole caraibico ma anche paradisi per gli amanti degli sport acquatici. La costa occidentale, lungo la quale sorge la nota Hadicurari Beach, è famosa per il suo lato glamour e per la possibilità deliziarsi nelle più disparate attività acquatiche come lo snorkeling, il kitesurf, lo sci d’acqua, il parapendio e utilizzare i banana boats. Mentre le spiagge situate sulla costa sopravento sorgono in aree isolate e incontaminate. Qui, tra insenature scolpite dal calcare, rientranze create dall’infrangersi delle onde e lo scosceso terreno desertico, la vacanza prende il sapore selvaggio e naturale proprio dell'isola. Infine, su un tratto di costa deserta si trova la cosiddetta "Conchi" o "Cura di Tortuga", familiarmente chiamata Piscina Naturale. Una piccola conca, scavata nella roccia vulcanica, che appare come una piscina. Inoltre per chi ama i parchi e le riserve naturali, sull'isola c'è la possibilità di visitare: il Parco Arikok, con i suoi cactus, ondulate dune di sabbia bianca, l'imponente grotta e diverse formazioni rocciose, la Riserva di Bubali, l'oasi prescelta dagli uccelli migratori per nidificare e l'allevamento di Farfalle, un giardino tropicale pieno zeppo di farfalle provenienti da tutto il mondo dove interessanti visite guidate vi intratterranno con spiegazioni sulle abitudini delle farfalle e sul miracolo della metamorfosi. L’allevamento delle farfalle si trova a Palm Beach, al di là dei Resort Aruba Phoenix e Westin Aruba Resort Hotels ed è aperto tutto l’anno, dalle 09:00 alle 16:30.



Per maggiori informazioni: it.aruba.com



Per conoscere il meteo su Aruba in tempo reale, consulta le previsioni di www.meteo.it.



