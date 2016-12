15 luglio 2014 A un passo dall'infinito: le piscine a sfioro più belle del mondo Dal Lago di Garda all'Indonesia, alcune vasche spettacolari immerse in panorami splendidi Tweet google 0 Invia ad un amico

18:13 - Sono trasparenti e rilassanti e tutte regalano una vista spettacolare su panorami mozzafiato. Questi angoli di paradiso sono le infinity pool, piscine che donano la sensazione di toccare il cielo o il mare con un dito. A voi una selezione delle più belle del mondo per una vacanza a dir poco unica. E voi quale preferite?

TRA LIMONI, CALETTE E PARADISI NATURALISTICI - La prima infinity pool, una tra le otto che fanno parte della selezione stilata dal portale di viaggi Trivago, è quella del Lefay Resort & SPA sul Lago di Garda Il primo resort a 5 stelle del Lago di Garda vi permetterà di nuotare verso l’infinito con lo spettacolare sfondo dei paesaggi della Riviera dei Limoni. Ad impreziosire la struttura contribuiscono la meravigliosa Spa e l’enorme parco naturale esteso su 11 ettari.

Un appunto sul Lago di Garda: il lago offre una vacanza ricca di momenti dedicati al divertimento, grazie ai diversi eventi musicali, teatrali, enogastronomici, sportivi e artistici che vengono proposti durante il periodo estivo e moltissime spiagge dove rilassarsi e fare il bagno. Il lungolago offre infatti ben 158 km di costa con deliziose e piccole spiaggette. Non perdetevi poi: il Parco Sigurtà e le Grotte di Catullo.



La seconda tappa del viaggio di piscina in piscina d’autore è Mykonos in Grecia. Cominciate a immaginare il bianco delle tipiche casette greche che si sposa perfettamente con l’azzurro del mare cristallino; fiori dai colori intensi e spiagge di sabbia fine che si alternano a baie e calette. Bene, ora a tutta questa bellezza aggiungete il fascino di uno degli hotel più belli dell’isola: Cavo Tagoo con il suo stile “chill out-luxury”: atmosfera rilassata e ricercata allo stesso tempo e della sua piscina e il gioco è fatto. Vivrete una vacanza straordinaria. Due appunti su Mykonos: vivace e affascinante Mykonos è sicuramente l’isola più famosa della Grecia per il divertimento. Uno degli angoli più panoramici e amati dell’isola è Alefkantra chiamata anche la Piccola Venezia.



Alle atmosfere idilliache della Grecia preferite l’estate caliente della Spagna? Bene allora dirigetevi verso Ibiza dove ad aspettarvi ci sono le tre vasche dell’Hotel Hacienda Na Xamena, che si affaccia direttamente sulla frastagliata costa dell’isola. La struttura, protetta da un’insenatura naturale, offre ai propri ospiti stanze da sogno e uno dei migliori ristoranti del posto. Due appunti su Ibiza: rinomata per la vita notturna e per i locali di tendenza che la rendono una delle mete preferite dei giovani di tutta l’Europa e non solo, Ibiza è altresì una delle più belle isole della Spagna. Tra spiagge e un mare dai tratti caraibici si estende infatti forse una delle superfici naturali più belle d'Europa, l'area di Ses Salines, dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Il Parco Naturale di Ses Salines si estende nella zona meridionale dell'isola e include anche le saline di Formentera e gli isolotti di Porcs, Penjats, Ses Espalmador e Castaví. Infine l'area naturale si distingue anche per la bellezza delle sue spiagge tra cui quella di Es Codolar e le spiagge di sabbia bianca di Illetes, Cavallet e Trinxa o Salines, che si distingue dalle altre anche per la presenza di locali all’ultima moda. Altrettanto nota è la spiaggia d’en Bossa, la spiaggia di Cala Llonga e quella di Cala Conta, nei pressi della città di Sant Antoni.



Sempre in Spagna questa volta a Barcellona ad attendervi c’è l’infinity pool del W Barcelona Hotel situato proprio lungo la spiaggia principale della città. La struttura, con la sua caratteristica forma a vela, svetta maestosa sul lungomare e tutte le 473 stanze offrono una vista mozzafiato sulla città catalana. Qualche appunto su Barcellona: prima di lasciare la città non tralasciate di visitare tutte le meraviglie artistico-architettoniche di Gaudì come la Sagrada Familia, Casa Batllò, La Pedrera e Parc Guell. Altra tappa obbligatoria è poi il quartiere della Barceloneta, un quartiere popolare un tempo casa dei pescatori. Infine per i buongustai è impensabile lasciare Barcellona se non si è assaggiata la cioccolata con churros nella storica calle Petrixol, così come i frullati e i tostadas dello storico mercato della Boqueria.

Lasciata l’Europa è la volta di fare un bel giro aitanto sognati e amati Caraibi dove nell’incantevole isola-stato di Santa Lucia, c’è il Jade Mountain vero e proprio punto di riferimento per coloro che scelgono di visitare questo angolo di paradiso. A rendere la struttura unica sono inoltre le piccole e spettacolari infinity pool collocate all’esterno di ogni suite. Qualche appunto sull’isola: Saint Lucia o St. Lucia è una nazione insulare situata tra il Mar dei Caraibi orientale e l'Oceano Atlantico. L’isola fa parte delle Piccole Antille e si trova a nord delle isole di Saint Vincent e Grenadine e a sud di Martinica. La capitale di Santa Lucia è Castries e rispetto alle altre isole dei Caraibi è più montagnosa.

I piatti tipici dell’isola? Pesce fresco cucinato con diverse spezie, carne di pollo, riso, fagioli, verdura e frutta tropicale.



Dopo i Caraibi è ora giunto il momento di raggiungere Hong Kong dove vi aspetta l’InterContinental Hotel & Resort. Vi state chiedendo cosa c’entri il relax con la città cinese? Nonostante il porto di Hong Kong sia uno dei più caotici e trafficati del mondo, guardare le numerose navi dall’infinity pool dell’InterContinental non può che rilassare. Dalle stanze inoltre si ha una visuale perfetta del folto skyline della città. Qualche appunto su Hong Kong: tra le infinite cose da fare e da visitare nella città sicuramente non è da perdere il Peak, l'attrazione più famosa di Hong Kong, un belvedere strepitoso sulla città e la sua baia. Uno storico tram che assomiglia ad una funicolare, in funzione da oltre 120 anni. Infine un’altra attrattiva da non perdere è sicuramente la traversata sul mitico Star Ferry attraverso il Victoria Harbour.



A Singapore invece ad aspettarvi c’è il Marina Bay Sands, diventato un’icona di Singapore con la sua infinity pool lunga 150 metri che offre una visuale unica sulla metropoli. A chiudere la carrellata delle più belle “piscine infinite” è poi il Viceroy a Bali. Il resort è composto da 25 lussuose ville ognuna delle quali è dotata di piscina privata. Le costruzioni riprendono lo stile delle tipiche case dell’isola.

Chi vuole provare un’esperienza indimenticabile però deve immergersi anche nell’infinity pool principale con vista paradisiaca sul naturalistico panorama locale. Qualche appunto su Bali: una volta giunti sull’isola non tralasciate di visitare Kuta Bay, una tra località più famose dell'isola e stazione balneare perfettamente attrezzata con moderne strutture balneari, bar e ristorantini tipici. La spiaggia è il luogo perfetto per chi ama rilassarsi o per chi ama il surf. E poi ancora: la spiaggia di Sanur e Il villaggio dei pittori Ubud, centro dell’arte balinese dove tutto parla delle antiche tradizioni artistiche e dove è possibile entrare in contatto con la vita locale e assistere a spettacoli e cerimonie religiose.