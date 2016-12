24 marzo 2014 A Istanbul tra tulipani e moschee L'unica città al mondo appartenente a due continenti: l'Europa e l'Asia svela le sue bellezze tra i colorati tulipani in fiore dell'International Istanbul Tulip Fest Tweet google 0 Invia ad un amico

18:53 - In Turchia c’è una città, l’unica metropoli al mondo, che appartiene a due continenti diversi: l'Europa (Tracia) e l'Asia (Anatolia). Questo luogo così speciale è Istanbul. Passo dopo passo, camminando nelle sue vie che profumano di storia, ammirando opere che sono patrimonio degli imperi più grandi del mondo scoprirete suggestivi misteri, incontrerete moschee che vanno a braccetto con chiese e sinagoghe e vi immergerete in incredibili bellezze naturali. La “seconda Roma” vi ammalierà con il suo fascino particolare.

INSTANBUL, LA SECONDA ROMA - Per conoscere la città di Istanbul bisognerebbe dedicarle almeno qualche settimana di visita rigorosamente passeggiano a piedi nelle sue vie per godere appieno del suo fascino. A voi un elenco delle testimonianze artistiche e culturali più importanti della città. Senza dubbio i monumenti più belli di Istanbul si trovano nella parte a forma di triangolo che è circondata a sud e a ovest dal Mar di Marmara, a nord da Haliç, il Corno d’Oro, e ad est dalle mura. La zona che forma il nocciolo di Istanbul oggi viene chiamata Piazza Sultanahmet. Qui potrete vedere insieme le bellezze dei monumenti sia Bizantini che Ottomani: il Palazzo che era il centro del potere, la Basilica di Santa Sofia “Ayasofya” che era la costruzione religiosa più grande, l’Ippodromo centro della vita sociale e la Cisterna Yerebatan “Yerebatan Visiri” che faceva fronte in gran parte alla mancanza d’acqua della città.



Il monumento più importante del periodo Bizantino, giunto fino ai nostri giorni, è senza dubbio il Museo della Basilica di Santa Sofia “Ayasofya”, indicata anche come ottava meraviglia del mondo e custode dei più straordinari mosaici dell’epoca bizantina. Uno dei monumenti simboli della città è poi la Moschea Sultan Ahmet, l’unica moschea al mondo ad avere sei minareti e deve il suo nome di Moschea Blu al colore delle decorazioni usate all’interno, le più belle piastrelle della città di Iznik. Un consiglio: se avete un po’ di tempo in più del previsto fate un bel giro del Bosforo in battello che collega il Mar di Marmara al Mar Nero. Sarete sia in Asia che in Europa, e allo stesso tempo nè in Asia nè in Europa.