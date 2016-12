A Dubai si dorme sotto il mare

08:00 - Dubai è il regno in cui tutto grandioso, fantasmagorico e oltre il limite dell’immaginazione. Anche il lusso è estremo e avveniristico: il resort-destinazione Atlantis, the Palm è l’esempio emblematico di questa filosofia applicata al mondo dei turismo e dell’intrattenimento. Il grande resort ispirato al mondo del mare propone ai suoi ospiti un immenso parco acquatico di 17 ettari, il più grande ambiente marino nelle sue lagune all’aperto con oltre 65.000 esemplari e, nell’albergo, due Underwater Suite, chiamate Poseidon e Neptune, in cui gli ospiti vivono e dormono… sotto il mare.

Le due suite, Poseidon e Neptune, progettate dal prestigioso studio Wilson Associates, sono le più speciali e romantiche del resort, rese uniche dalle vetrate che si affacciano direttamente sulle mitiche rovine della città perduta. Standosene tranquillamente distesi sul letto o a mollo nella vasca del proprio bagno, si possono ammirare le magiche evoluzioni degli esemplari marini che vivono dall’altra parte del cristallo, in un incontro davvero a tu per tu.



Chi preferisce un lusso più terrestre, può godersi il comfort estremo della maestosa Royal Bridge Suite, accessibile solo tramite ascensore privato 22 piani sopra Atlantide, con 924mq e tre camere da letto di atmosfera regale e sontuosa. La camera da pranzo della suite può ospitare al tavolo fino a sedici persone e nella stanza adiacente c’è uno studio con biblioteca e postazione pc con accesso ad internet con tecnologie di ultima generazione.

Ci sono poi due Presidential Suite e due Grand Atlantis Suite con la loro spettacolare terrazza che abbraccia i tre lati del resort



A titolo di curiosità, chi volesse soggiornare in queste fiabesche dimore deve prepararsi a mettere mano al portafogli: una notte nelle Underwater suites costa circa 6mila euro, mentre per dormire nella Royal Bridge Suite ne servono circa 25 mila a notte. Per prenotazioni e ulteriori informazioni, sito Internet www.atlantisthepalm.com/