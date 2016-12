A Cuba per un'estate caliente

15:30 - L’estate si sta avvicinando e sempre di più cresce in voi un desiderio di mare, caldo e spensieratezza? Bisogno comprensibile. Bene, non aspettate oltre, non c’è bisogno che sia estate per regalarsi un viaggio di questo genere. Un consiglio: preparate le valige alla volta di Cuba. Perché Cuba è Caraibi, gioia, vita. Cuba è vacanza tropicale!

CUBA: BELLEZZA, GIOIA E RITMO SUADENTE – Per chi è già stato almeno una volta a Cuba conosce bene lo sguardo profondo e intenso dei cubani. Sa che quegli occhi sono così perché riflettono non solo la loro anima ma anche la bellezza che li circonda. Bene, fidatevi di quello sguardo sincero e innamorato e con quello stesso sguardo partite alla scoperta di Cuba. Letteralmente abbracciata dalle Bahamas, da Haiti, dalla Jamaica, dalle isole Cayman e dalle Florida Keys, Cuba è considerata la più affascinante tra tutte le isole dell'arcipelago, non solo per la bellezza dei suoi luoghi ma anche e soprattutto per il suo carattere così particolare. Un fascino unico che nasce dall'unione di antiche tradizioni, bellezze architettoniche in stile ispanico-andaluso e quel melting pot di culture che la rende così calda, variegata e aperta agli altri.



Cosa visitare a Cuba: la capitale dell'isola, l'Avana con la sua Plaza de Armas, il suo meraviglioso lungomare - il Malecón – e la sua musica trascinante; la Habana Vieja con i suoi gioielli architettonici in stile coloniale, barocco e Art Déco; la città di Cienfuegos posta sulla costa meridionale e tutta la sua eleganza neoclassica in stile francese; Trinidad e le sue strade pavimentate su cui si affacciano le tradizionali case colorate con le tipiche finestre a grate, le rejas e Santiago de Cuba, un vero incanto di tradizioni afro-caraibiche e di musica. Ma Cuba non è solo tradizioni e città. Qui, infatti, vi aspettano alcune tra le spiagge più belle al mondo: Varadero, Guardalavaca, Playa Duaba, Playa Siboney e Cayo Levisa a Pinar del Rio.