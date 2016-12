A Barbados con Hamilton per il Top Gear Festival

15:42 - Avete già preso impegni per il weekend del 17- 18 maggio? Se la risposta è no, siete fortunati perché a Barbados vi aspetta una bella sorpresa. E sì, perché l’affascinante località in quel periodo accoglierà il campione del mondo 2008 di Formula Uno, Lewis Hamilton pronto a partecipare all'edizione inaugurale del famosissimo Top Gear Festival. E così il grande pilota si unisce alla lista di illustri campioni di F1 che nel corso degli anni hanno preso parte ad un Top Gear festival tra cui David Coulthard, Mark Webber, Mika Hakkinen, Jody Scheckter e Eddie Jordan. Una buona occasione per trascorrere qualche giorno in uno dei luoghi più belli al mondo.

Il weekend dal 17 al 18 maggio si annuncia come una due giorni ricca di azione. L’asso del Grand Prix, Lewis Hamilton, prenderà parte allo, recentemente ristrutturato, e parteciperà a una serie di sfide proposte dai presentatori di Top Gear: Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond. Accanto ai popolari presentatori, il noto pilota The Stig e l’intero Driving team del Top Gear Live Stunt scenderanno in pista per farsi ammirare durante una serie di acrobazie mozzafiato, gare automobilistiche e sfide a tutto gas.Anche ilorganizza il primo round della stagione 2014 durante il Top Gear Festival Barbados, con alcuni dei loro piloti più scatenati in pista tra cu. Il leggendario line-up comprende anche, noto ospite della versione americana di Top Gear. I biglietti per il Top Gear Festival Barbados sono in vendita al prezzo di 75 BBD (circa € 27) per un biglietto semplice, 200 BBD (circa € 72) per un biglietto con accesso alla Club House e 500 BBD (circa € 180) per un biglietto VIP. Sono disponibili anche biglietti per bambini, a partire da 50 BBD (circa € 18) per un biglietto semplice.la cui passione per le corse automobilistiche è iniziata alla tenera età di otto anni, ha avuto unache include record invidiabili: ha infatti raggiunto il maggior numero di podi consecutivi, il maggior numero di vittorie e di pole position in una stagione di debutto. È stato anche ilnelEd ecco quanto ha detto Hamilton a riguardo della sua presenza al festival: "Non vedo l'ora di atterrare a Barbados per il Top Gear Festival" ha commentato Hamilton "Amo l'isola e sono stato ospite della popolare trasmissione TV un paio di volte: è sempre stato molto divertente collaborare con loro, sono entusiasta di vivere lo spirito di Top Gear in un evento live. Non vedo l'ora di vedere cosa Jeremy, James e Richard hanno in serbo per me!".Queste invece le parole di, Vice President Sales & Marketing di Barbados Tourism Authority a riguardo della presenza del grande campione al festival: "L'aggiunta di Hamilton alla line-up del Top Gear Festival Barbados lo consacra quale evento top dei Caraibi per l’estate 2014. Siamo incredibilmente entusiasti di condividere questa notizia, e abbiamo in serbo altre sorprese che renderanno impossibile non voler prender parte all’evento". Una curiosità: lo sapevate che il grande campione ha un’affinità, diciamo, naturale con la regione caraibica? E sì, perché i nonni paterni di Hamilton sono originari di Grenada, isola a poca distanza da Barbados.Per maggiori informazioni sul festival: www.topgearfestivalbarbados.com Per maggiori informazioni su Barbados: www.visitbarbados.co/it/