Seychelles, il "giardino dell'Eden"

Chiamato "il giardino dell'eden", è una delle mete più ambite dagli amanti del mare. Acque cristalline, vegetazione lussureggiante e un fondale marino unico, sono i tesori di questo autentico paradiso terrestre, le Seychelles. Meta ideale per fuggire ai primi accenni di freddo invernale, le 115 isole granitiche in questo periodo sono anche il palcolscenico di due eventi divertenti e colorati: il Festival Kreol, sull'isola di Mahé e il Festival del Mare. Due buoni motivi in più per preparare le valige e partire alla volta delle Seychelles.

TANTI BUONI MOTIVI PER RAGGIUNGERE “IL GIARDINO DELL’EDEN” - Situato a 1600 km di distanza dalle coste dell'Africa orientale, l’arcipelago delle Seychelles presenta 115 isole, granitiche e vulcaniche, di cui 41 sono chiamate Inner Islands (Isole Vicine) mentre le restanti 74 hanno il nome di Outer Islands (Isole Lontane). Isole, spiagge e natura incredibile e ben due siti dichiarati patrimonio mondiale: la Vallee de Mai, dove cresce il Coco de mer, e l'atollo di corallo emerso più grande del mondo: l'Aldabra.



Qui tutto evoca bellezza e pace ma ci sono dei tesori che brillano un po’ di più rispetto ad altri. A voi un anticipo, a parole, dei gioielli più preziosi dell’arcipelago: sull’isola di Mahé, ad attendervi c’è l’Anse Major, uno spettacolare sentiero che si snoda lungo la costa nord-ovestdell’isola, lungo il Morne Seychellois, fino alla piccola spiaggia nascosta di Anse Major. Lungo il sentiero, che in alcuni punti attraversa i tipici massi di granito a strapiombo sul mare, i ‘glacis’, si possono riconoscere molte specie di flora e fauna endemiche e godere di spettacolari vedute sull’oceano e sulla vicina baia di Beau Vallon.



A Bird Island, atollo corallino a 100 km a nord di Mahé, potrete invece avere l’opportunità di incontrare Esmeralda, la tartaruga gigante più anziana del mondo. Si pensa che abbia 170 anni e, con i suoi 304 Kg, è la mascotte dell’isola, dove gira liberamente in attesa delle carezze dei visitatori. Una curiosità: questa specie, endemica delle Seychelles, vive in molte isole dell’arcipelago e per molte famiglie, nonostante le sue dimensioni, è un affezionato animale da compagnia. Solo ad Aldabra se ne trovano 150.000 esemplari.

Amate il latte di cocco? Bene, avete scelto il posto giusto. A Praslin, nel famoso sito UNESCO Vallée De Mai, e a Curieuse cresce il seme di cocco più grande al mondo: il Coco De Mer. Maturo il piccolo semino pesa, infatti, ben 30 Kg. L’altra particolarità del Coco de Mer sono le evidenti curve femminili che hanno dato vita a numerose leggende su questo misterioso ‘frutto proibito’. Un’altra perla dell’arcipelago è senz’altro la riserva naturale di Curieuse situata nelle vicinanze di Praslin, sul versante di nord ovest. Conosciuta in passato con il nome di Ile Rouge per via della sua terra rossa, Curieuse fu probabilmente chiamata così in onore dell’esploratore Marion Dufresne che visitò Praslin nel 1768 sulla nave “Curieuse”. La riserva è la sede di un interessante allevamento di tartarughe giganti, che si possono ammirare libere in giro per l’isola. E’ anche un luogo importante di nidificazione per le tartarughe marine.



Sull’isola non ci sono strutture alberghiere ma si possono organizzare escursioni per godere di splendide spiagge e natura allo stato puro. Nel parco marino di Sainte Anne, a Mahé, spicca la piccola isola di Moyenne Island, una terra dalla storia speciale. Da sempre al centro di numerosissime storie di tesori nascosti, pirati e fantasmi, negli anni ’70 venne acquistata dal giornalista britannico Brendon Grimshaw che la trasformò in un vero paradiso e dove si trasferì per vivere come un moderno Robinson Crusoe. Rifiutando offerte milionarie a riguardo di progetti di costruzione di resort o ristoranti, Grimshaw portò avanti un intenso progetto di reintroduzione di palme da cocco, mango, banane, uccelli endemici e tartarughe giganti. Grazie a questo “benefattore” oggigiornol’isola è diventata il più piccolo parco naturale del mondo.



Dopo tanta bellezza naturale perché non assaggiare uno dei piatti tipici delle Seychelles. Il bocconcino prelibato si chiama Chutney di mango o papaya. Avete voglia di gustarlo in anteprima? Ecco a voi la ricetta.Ingredienti: manghi o papaye verdi, cipolle, olio, limone, sale e pepe, erba cipollina. Sbucciare e grattugiare i manghi o le papaye; strizzare la polpa; in una padella rosolare leggermente le cipolle e aggiungere il mango o la papaya, sale e pepe; cuocere 5 minuti mescolando; servire con erba cipollina.



DUE FESTE DA NON PERDERE – Dal 25 al 31 ottobre, nella città di Victoria, capitale dell'arcipelago situata sull’isola di Mahé, c’è il Festival Kreol, una grande festa all’insegna della tradizione. Durante l’evento le spiagge e le strade della cittadina si trasformano in un grande palcoscenico dove musica, canti e balli sono i protagonisti della scena. La musica è un piacevole mix di suoni indiani ed europei, cultura araba e cinese mentre l’essenza africa viene fuori nei movimenti energici e vivaci dei balli. Mentre per tutti gli amanti del patrimonio marino, dal 22 al 24 novembre 2013, le Seychelles festeggiano il proprio tesoro “subacqueo” con Subios, il Festival del Mare.



Per maggiori informazioni: www.seychelles.travel