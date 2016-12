Repubblica Dominicana, incanto caraibico

17:07 -

Per Capodanno desiderate solo caldo, spiagge, divertimento, acqua cristallina e tanti momenti rilassanti? Bene, il vostro sogno è realizzabile ed ha un nome preciso: Repubblica Dominicana. Preparatevi ad un 31 dicembre indimenticabile.

TRA FONDALI MARINI SPETTACOLARI E NATURA INCONTAMINATA - Una vacanza nella Repubblica Dominicana non può dirsi tale se non si è gustata con gli occhi tutta la bellezza e ricchezza dei suoi fondali. E non c’è posto migliore di La Romana. Qui, infatti, nei suoi splendidi fondali potrete ammirare non solo specie biologiche interessantissime ma incappare in interessanti “sorprese” subacque come i resti della Cara Merchant, la nave di Capitan Kidd, famoso pirata che alimenta ancora oggi diverse leggende sui suoi tesori nascosti. Se invece preferite darvi agli sport acquatici non temete perché lungo tutta la costa è possibile praticare ogni tipo di attività di questo genere.



Alle immersioni e agli sport acquatici preferite le escursioni? Bene, non lasciatevi scappare quella per l’Isola di Saona con partenza da Bayahibe, situata all’interno del Parco Nazionale dell’Est, raggiungibile solo via mare e oggi abitata da una piccola comunità di pescatori. Avvicinandosi a Saona, tappa d’obbligo è Canto de La Playa con le sue piscine naturali e le spettacolari enormi stelle marine che ne animano i fondali dalle acque cristalline, una particolare escursione prenotabile attraverso un’agenzia locale Mariposa Tour.



Ma le meraviglie naturalistiche non finiscono qui. Nella provincia di Hato Mayor, nella parte centro orientale dell’isola, vi aspetta uno dei complessi di grotte più grandi del paese, la Cueva Fun Fun ricca di stalattiti e stalagmiti, dove possibile trovare tracce del passaggio degli indiani Taino. Qui è possibile fare un’avventurosa escursione con partenza dal Rancho Capote; una gita a cavallo; una camminata nel bosco umido; una discesa a strapiombo di 18 metri con guide professioniste oppure un percorso attraverso il fiume.



Lasciata La Romana e raggiunta la zona di Punta Cana, che si estende su chilometri e chilometri di costa tra le più desiderate al mondo, è possibile trovare spiagge appartate e private a uso esclusivo degli ospiti degli alberghi come Playa Blanca ma anche spiagge pubbliche e molte attività ricreative acquatiche e attrazioni marine per famiglie e coppie. Una visita merita anche la Fondazione Punta Cana con i suoi progetti di tutela del flora e della fauna marina, con iniziative che coinvolgono anche i pescatori locali per cercare di tutelare alcune specie protette come tartarughe marine e pesci tropicali o per stimolare la ricrescita dei coralli.



E se non avete idea di dove soggiornare: a Bayahibe, dove risiede anche una folta comunità italiana, c’è il Dominicus Beach Resort della catena Viva Wyndham, che propone pacchetti di 9 giorni/7 notti a partire da € 2.392 con partenza dal 26 al 29 dicembre, per persona in formula all inclusive (tasse aeroportuali, visti e assicurazione escluse);a Punta Cana, un soggiorno di 9 giorni/ 7 notti presso il Natura Park Beach Eco-Resort parte da € 2.262 con partenza dal 26 al 29 dicembre, per persona in formula all inclusive (tasse aeroportuali, visti e assicurazione escluse) mentre a Bavaro, un soggiorno di 9 giorni / 7 notti il Grand Bahia Principe Bavaro parte da € 2.405 con partenza dal 26 al 29 dicembre, per persona in formula all inclusive (tasse aeroportuali, visti e assicurazione escluse).



