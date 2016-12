Ouarzazate, il volto più autentico del Marocco

12:09 -

Il Marocco, si sa, detiene un fascino alquanto particolare. Se anche voi siete tra quelli che desiderano scoprire il lato più autentico di questo Paese non vi resta che preparare le valige e dirigervi verso Ouarzazate. Custode di un patrimonio naturale e culturale incredibile, la bella località del Sud del Marocco è un vero e proprio incanto dove il deserto crea dune e palazzi, dove l'acqua fa nascere oasi verdi e vallate e dove villaggi fortificati parlano di un'epoca lontana. Un'epoca che sembra ancora viva e presente. Qui il tempo sembra si sia fermato, una piacevole sensazione che vi aiuterà a comprendere maggiormente l'anima del Marocco.

OUARZAZATE, BELLA DA SET CINEMATOGRAFICO - Situata nella valle del Dadès, tra la valle del Draa e nelle vicinanze del deserto del Sahara è facilmente raggiungibile dalla città di Marrakesh attraverso il passo di Tizi n'Tichka. La sua nota bellezza frutto anche della vicinanza del deserto ha da sempre attirato anche numerosi registi che proprio nelle immediate vicinanze della cittadina hanno costruito i loro studi cinematografici.

Vi ricordate il celebre film Il tè nel deserto oppure Kundun di Martin Scorsese? Sono stati entrambi girati qui. Ma Ouarzazate non è solo deserto e cinema. Qui, infatti, in direzione di Tinerhir, si trova l’antico complesso : la Casbah Taorirt e alle sue spalle un piccolo villaggio tuttora abitato. Da Ouarzazate poi tutte le strade conducono alla scoperta dei tesori del sud del Marocco. Da Ouarzazate a Boumalne si estende, infatti, la valle del Dadès, puntellata di kasbah e di villaggi fortificati, come Tidrheste o Tiflit, unici per bellezza e ricchezza storica.

Altrettanto affascinanti gli insediamenti berberi, con le tipiche case in argilla compattata. Villaggi e insediamenti ma anche palmeti come quello di Skoura, luoghi ideali per momenti di relax; le gole del Todra e quelle del Dadès, nelle cui vicinanze si trova il famoso paese delle rose, El Kelaât M’Gouna dove viene prodotta la delicata acqua di rose. Verso sud si tova poi la valle del Drâa, che su quasi 200 km irriga una stretta oasi in cui crescono palme da datteri e henné. Se poi vi venisse voglia di conoscere la cultura locale, Lo ksar di Tissergate, ospita il museo delle Arti e delle Tradizioni, dove potrete ammirare numerose opere di artigianato berbero. Per una bella escursione nel Sahara, dirigetevi verso M’Hamid, il punto di partenza per un “viaggio” nel deserto.

