Natale "al caldo": mare, natura e sport

State già pensando alle vacanze di Natale e l’unico pensiero certo è che volete migrare in un luogo caldo, al mare e immerso nella natura? Bene, l’isola di Fuerteventura; Malindi, sulle coste del Kenya, e Playa del Carmen in Messico fanno proprio al caso vostro. Cominciate a preparare il costume da bagno!

- La prima delle tre mete, proposte da Last Minute Tour, è l’incantevole isola di èla seconda isola delle Canarie. E Fuerteventura è: 3.000 ore di sole all’anno, temperature che non scendono mai sotto i 18°, come in un’eterna e mite primavera,o di ghiaia sottile di origine vulcanica, mare celeste battuto dagli alisei. E ancora:che custodiscono le tracce dei popoli che anticamente abitarono l’isola,musei,, centri d’arte e soprattutto un’incredibile profusione di parchi naturali.L’isola, inoltre, è anche inserita nella lista Unesco delle, luoghi in cui, grazie alla ridotta quantità di inquinamento luminoso, si riesce ad ammirare un cielo che più stellato non si può. Vi può interessare come meta natalizia? Il viaggio, in Royal Suite 3, della durata di 8gg/7nt, costa 785 € a persona.Seconda scelta, seconda tappa:sulle coste del Kenya. Famosa per la sua barriera corallina, la meta africana è famosa per la suaed è considerata un autentico paradiso per gli amanti della pesca, deldello snorkeling. Sulle spiagge bianchissime, in particolare in quelle che fanno parte del parco di Watamu, potrebbe capitarvi di incontrare diversi esemplari di tartarughe marine: uno spettacolo che difficilmente si dimentica!Ad un'ora di strada a nord di Malindi, si trova il, detto anche la Cucina del diavolo: vi consigliamo di visitarlo al tramonto, quando le rocce scavate dal vento e dall'acqua si infiammano di sfumature rosse e arancioni, e di farvi raccontare da una guida locale la magnifica leggenda della famiglia che si lavava con il latte. Il viaggio a Malindi, Club Dorado Cottage 4, della durata di 9gg/7nt, costa 1.355 € a persona.Terza e ultima opzione:, sulla costa orientale del Messico, la località più glamour dei Caraibi. Qui vi aspettano: alcuni dei più bei siti archeologici di tutto il Centro America, Tulum e Cobà ; numerosi parchi naturali e marini, come il Parque Xcaret o lo Xel-Ha dove potrete dare da mangiare alle tartarughe, esplorare incredibili grotte naturali e persino fare rafting e incredibili ristoranti, locali notturni e spa. Inoltre un’escursione da non perdere è certamente quella alla vicina, un incredibile paradiso di biodiversità: osservate attentamente gli animali che si muovono tra le radici delle, perché, oltre a centinaia di specie di pesci ed uccelli, potreste incontrare anche qualche iguana e qualche coccodrillo. Il viaggio in quel di Playa del Carmen, della durata di 9gg/7nt, costa 1.440 € a persona.Per maggiori informazioni: www.lastminutetour.com E se volete scoprire qualcosa in più sul Kenya, ecco a voi il video adatto