Melbourne: a spasso sui tram d'arte

Melbourne, seconda città d'Australia, è una delle destinazioni più interessanti per il turista in visita nel Continente Nuovissimo. La città propone un'intrigante combinazione di architettura antica e moderna, negozi alla moda, i migliori ristoranti del continente, un variegato calendario di eventi e un sistema di mezzi pubblici eccellente. Possiede, inoltre, l'unica rete tranviaria ancora esistente in Australia, e si tratta di un servizio davvero imponente: con 224 chilometri di rotaie e 450 tram in servizio è la quarta al mondo per dimensioni. Otto di questi classici e i iconici tram cittadini si sono trasformati in vere e proprie opere d'arte su rotaia, da utilizzare per i comuni spostamenti, ma anche da ammirare per la particolarità della decorazione, davvero di grande impatto.

I tram sono stati realizzati in occasione del Melbourne Festival, che nei giorni scorsi ha presentato il meglio dell'arte e della creatività e ora continueranno a girare la città per alcuni mesi, come vere opere d'arte in movimento. Un rinoceronte, un cielo blu, un album fotografico: questi sono solo alcuni dei soggetti scelti dagli artisti che hanno reinterpretato questo storico mezzo di trasporto.



Gli otto artisti che hanno reso omaggio al tram sono Brook Andrew (tram 3509), Jon Campbell (tram 925), Bindi Cole (tram 3008), Luke Cornish (tram 209), Rose Nolan (tram 151), David Wadelton (tram 2002), il collettivo Joining Forces (tram 259) e Freya Pitt (tram 183). Ognuno di loro ha raccontato una diversa storia: c’è chi ha trasformato il serpente di metallo nel cortile della propria casa natale, chi l’ha investito di un messaggio universale, come motto It’s ok to be alright (Va bene essere normali), chi lo ha realizzato un collage della città o addirittura un animale della savana. Insomma, ce n'è per tutti i gusti: il bello è utilizzarli per andare in giro e godersi la città.



Per informazioni: Tourism Victoria - www.visitmelbourne.com/it