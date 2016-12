Malesia, incanto della natura

11:23 - Desiderate un Natale al caldo, piacevolmente distesi su una spiaggia bianca e immersi in una natura incontaminata? Bene, preparate le valige alla volta della costa occidentale della Malesia e le vostre feste saranno a dir poco paradisiache!

TRA ACQUE CRISTALLINE, CASCATE E TARTARUGHE - Lungo la costa occidentale delle oltre 100 isole che formano l’arcipelago di Langkawi solo quattro sono abitate: Pulau Tuba, Pulau Singa, Pulau Dayang Bunting e Pulau Langkawi. Qui, la più grande attrazione è la natura che si declina in spiagge di sabbia bianca, acque color smeraldo, giungla, grotte e cascate poste nell’entroterra. Una volta raggiunta Langkawi salite a bordo di uno scooter e godetevi tutte le sue bellezze tra cui Pantai Pasi Hitam, ovvero la spiaggia zebrata in quanto striata di sabbia nera, e Cenang, la spiaggia più popolare di Langkawi, dove per uno scherzo della marea si può addirittura “camminare sull’acqua”!

E se volete far conoscenza con le famose aquile pescatrici, animale simbolo dell’isola, bisogna che prendiate parte a uno degli eagle feeling tour. Per una vista a 360° sull’intero arcipelago, la salita sul Gunung Mat Chincang offre splendidi panorami sulla giungla sottostante, sulle cascate dei Sette Pozzi e sullo stretto di Malacca. Tra le tante piccole isole dell’arcipelago non lasciatevi sfuggire: Pulau Dayang Bunting, l’isola della fanciulla incinta e Pulau Payar, dichiarata parco naturale le cui acque, della temperatura costante di 31°, è ideale per le immersioni. Preparatevi ad emozionanti incontri con cernie di grosse dimensioni e piccoli squali a pinna nera.

Come arrivare: traghetti giornalieri da Kuala Kedah e da Kuala Perlis. Il tragitto richiede rispettivamente circa 1 ora e 15 minuti e 45 minuti. Il viaggio in traghetto da Penang richiede circa 2 ore e mezza. L’isola si può raggiungere anche in aereo.