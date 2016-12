Le più belle camere con vista del mondo

09:44 - Avete voglia di un viaggio in un luogo con paesaggi unici da godere anche dalla stanza del vostro alloggio? Bene, TripAdvisor, ha selezionato le più belle camere con vista. Strutture eleganti e confortevoli che garantiscono una vista indimenticabile sul paesaggio prescelto per la vostra vacanza. A voi la scelta del vostro nido preferito.

IN EUROPA, CAMERE CON VISTA DA "MILLE E UNA NOTTE" - Svizzera, Zermat, loft. La struttura si chiama Heinz Julen e domina il bellissimo paese e le sue montagne da una parete a vetri alta ben sei metri. Ha 3 camere da letto e il costo di una notte va a partire da € 418 a notte. Francia, Parigi, appartamento di lusso. È da sempre che desiderate vivere “a stretto contatto” con la Tour Eiffel? Bene, il vostro appartamento ideale ha due camere da letto ed è completamente circondato da un balcone che affaccia sulla Tour Eiffel, gli Champs Elysees, l’Arc de Triomphe e gli stupendi tetti di Parigi. Il costo a notte va a partire da € 505.



Grecia, Santorini, Ikastikies. La proprietà situata a Firostefani, nel punto più centrale della scogliera vulcanica, offre una magnifica vista sul cratere e sul mare. La casa offre 4 camere da letto a partire da € 1.750 a notte. Spagna, costa di Nerja appartamento Las Palmeras. L’appartamento recentemente ristrutturato regala magnifici scorci su Nerja. Dalla casa, parte di un affascinante edificio con giardino privato e piscina, è possibile ammirare la scogliera, il mare e il suggestivo belvedere Balcon de Europa. L’appartamento offre 2 camere da letto a partire da € 693 a notte.



Scozia, Edimburgo, appartamento. La luminosità dello spazioso salotto di questo appartamento è data da una vetrata che affaccia sulle storiche strade scozzesi, inclusa la Cattedrale di St. Giles. L’appartamento è collocato in centro, vicino a negozi e luoghi salienti della città vecchia di Edimburgo. Camere da letto: 2. Costo di una notte a partire da € 138. Sudafrica, Cape Town, Orange Villa. Una vista eccezionale sul mare, il villaggio di pescatori di Hout Bay e tutta la magia dell’Africa. Queste le caratteristiche principali di Orange Villa, una villa contemporanea da 3 camere da letto a partire da 360 Euro a notte. L’hotel dista pochi chilometri dalla città di Cape Town.



DALL'AMERICA ALL'AUSTRALIA, TRA MARE E VIGNETI - Stati Uniti, Los Angeles, San Fernando Valley. La casa, un bellissimo edificio di 2.500 metri quadrati, è letteralmente abbarbicata su una collina che sovrasta la San Fernando Valley da cui, di notte, si possono ammirare tutte le luci della città. Nella parte posteriore della casa si trova una grande piscina, diversi gazebo, solarium e barbecue. Camere da letto: 4. Prezzo a partire da € 267 a notte. Stati Uniti, Chicago, attico con vista sullo skyline. Attico con vista sullo skyline, Chicago, Stati Uniti. Il lago Michigan e le famose architetture di Chicago saranno i vostri vicini di casa se sceglierete questo stupendo attico.



La struttura è situata in centro città, in una posizione perfetta per scoprire Chicago e, cosa ancora più importante, l’appartamento ha un’enorme vetrata che permette di godere di tutte le bellezze del paesaggio circostante. Camere da letto: 2. Prezzo a partire da € 381 a notte. Brasile, Rio de Janeiro, attico. Situato proprio sulla leggendaria spiaggia di Copacabana, il grande e lussuoso attico regala a tutti i suoi ospiti una bellissima vista sulla spiaggia dal suo terrazzo con piscina privata e piccola cascata. La struttura è distribuita su 1.450 metri quadrati e presenta 5 camere da letto ad un prezzo a partire da € 2.480 a notte.



Australia, Lovedale, struttura immersa nei vigneti. La stupenda casa, immersa nei vigneti Genesis, collocati in una delle regioni vinicole più antiche dell’Australia, la Hunter Valley nel New South Wales, presenta 2 camere da letto con vedute mozzafiato su Brokenback Ranges. La struttura si trova a pochi minuti dai luoghi salienti della zona. Costo di una notte: a partire da € 141.