Kerala: spiagge dorate, mare blu e cultura antica

16:15 - Sognate un paradiso tropicale bagnato da un caldo mare blu, ricco di spiagge dorate e caratterizzato da una cultura antica e affascinante? Bene, state desiderando il Kerala, Stato dell’India meridionale. Preparatevi a bellezze naturali incredibili!

KERALA, LA TERRA DELL’AYURVEDA - Il suo nome significa “Terra delle noci di cocco” e non a caso. Qui, infatti, innumerevoli palme rendono questa incantevole lingua di terra un paradiso della natura e la riparano dolcemente dal caldo sole tropicale. Bagnata da un mare blu, caldo e dalle acque cristalline, il Kerala è una terra fertile e attraversata da una complessa rete di lagune, laghi, fiumi e canali. Rifugio della più pura tradizione dell’Ayurveda, il piccolo stato indiano è anche conosciuto per le sue caratteristiche espressioni di arte e danza, confluenza delle diverse influenze straniere, dagli antichi Fenici ed Egizi agli Arabi e ai Cinesi, fino ai più recenti Olandesi, Portoghesi e Inglesi.



Qui approdarono, migliaia di anni fa, le navi del Re Salomone e poi vennero i Greci e i Romani nelle loro galee. Il Kerala, infatti, ha sempre fatto gola a i più importanti commercianti di tutto il mondo attratti dalla sua ricchezza: legno di sandalo, avorio, tek, legname e, naturalmente, spezie orientali come zenzero, cannella, cardamomo e pepe. Il tour in Kerala, organizzato dalla Fabbrica dei Sogni, della durata di 12 notti con partenza il 6 febbraio 2014 quote a partire da: € 1.555,00, comincia con la visita dell’affascinante città di Kochi (Cochin) la cui più grande bellezza sta nel complesso mix di razze e culture.



Un consiglio: nel caso vi trovasse nel colorato mercato delle spezie, aprite bene le narici, potrebbe rivelarsi una fantastica esperienza olfattiva! In serata, poi, verrete portati a vedere lo spettacolo di danza Kathakali: l'antica pantomima classica eseguita con maschere che si ispira ai temi dei poemi epici indiani "Ramayana" e "Mahabharata" e persino, su base sperimentale, alla vita di Gesù Cristo e del Budda. Il giorno seguente imbarco su una confortevole deluxe houseboat (kettuvallam in lingua locale), mezzo tradizionale di locomozione delle backwaters.



Nel pomeriggio poi una crociera sul lago all’interno del parco nazionale che si estende su una superficie di 780 kmq vi porterà da Kumarakom, a Peryar. Durante il tragitto passerete attraverso un mondo affascinante di alberi giganteschi, fiori esotici e colori intensissimi. Preparate gli occhi a tanta bellezza! Il giorno dopo è prevista come tappa la città di Madurai, sede del famoso tempio Meenakshi, monumento classico dell’architettura dravidica dedicato alla dea sposa di Shiva, con al termine spostamento al bel palazzo di Tirumal Nayak. Degna fine del tour, una sosta relax a Kovalam, con 3 giorni a disposizione per godere delle note spiagge e acque calde del Kerala.