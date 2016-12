Isole Cayman, paradiso nel Mare delle Antille

12:10 -

Nel Mare delle Antille, tre atolli dal fascino caraibico formano un vero e proprio paradiso terrestre: le Isole Cayman, situate tra il Centro America e Cuba. Qui dimenticatevi la vita frenetica, la tecnologia e l'inquinamento acustico. Portate con voi solo un costume e lasciatevi conquistare dalla vita lenta e scandita dai ritmi della natura.

TRE ATOLLI PER UN UNICO PARADISO - Le isole Cayman sono tre atolli, Little Cayman, Cyman Brac e Grand Cayman, bagnati dal Mare delle Antille. Noti per la loro natura incontaminata sono un vero e proprio paradiso per tutti gli amanti delle immersioni. Qui la vita scorre lenta e "selvaggia" e l'unica preoccupazione che potrà "affliggervi" sarà su quale spiaggia lasciarsi coccolare da piacevoli ondine. Una vacanza alle Cayman ruota tutta attorno alla natura. Preparatevi ad ammirare quelle che sono state definite le migliori acque dove fare immersioni. L'assenza sui tre atolli di acqua dolce regala, infatti, al mare che li bagna una perfetta visibilità. Particolarità che rende le Cayman uno dei luoghi migliori per le immersioni. A riprova di questa vocazione, gli oltre 365 dive point, uno per ogni giorno dell'anno.

Mare e spiagge a parte, per chi invece è alla ricerca di natura "di terra", uno dei posti migliori per godere della natura più selvaggia è il Parco Nazionale di Barkers, posto nel Nord di Grand Cayman lungo la costa occidentale. Qui, preparatevi alle intricatissime e particolari mangrovie e a lunghe e piacevoli cavalcate sotto la luce magica del tramonto caraibico. Dal parco nazionale partono infatti anche le escursioni a cavallo. La Seven Mile è la migliore spiaggia dove godere al meglio le vostre ore di cavalcata. Inoltre alla fine della spiaggia, per tutti gli amanti di giardini c'è una bella sorpresa che li aspetta, il giardino botanico.

Una curiosità: nel North Sound, sempre su Grand Cayman, a Stingray City, gli abitanti del posto hanno un'abitudine strana ma molto divertente. Qui, infatti è uso che i visitatori facciano amicizia con un pesce dall'aspetto un pò strano: la razza. Siete pronti ad accarezzare più di un centinaio di esemplari di questa specie? Se invece avete voglia di conoscere la cultura locale dirigetvi verso la East End, la zona orientale, o verso la vivacissima cala Rum Point. Dopo tanta natura vi è venuta voglia di un tuffo nella modernità? Bene, Camana Bay è il luogo adatto a rispondere al vostro desiderio.

GASTRONOMIA - La cucina tipica ha come ingredienti base: conchiglie, noce di cocco, banana, manioca, patate, riso e piselli, tonno, dentice, manghi e mahi. Mentre i piatti tradizionali sono quasi tutti preparati con una carne alquanto insolita, la carne di tartaruga. Tra i piatti più gettonati: il manzo Cayman-stile, la carne di tartaruga e la tipica frittura di pesce.

QUALCHE INFORMAZIONE UTILE - Come arrivare alle Cayman: Per chi parte dall'Europa il modo più comodo sono i voli diretti della compagnia aerea British Airways, con partenza da Londra. Ma se volete partire dall'italia l'alternativa è quella di prendere un volo per New York o Miami dove fare scalo prima di raggiungere l'aereoporto di George Town. Vi state chiedendo che tipo di clima ci sia su queste isole paradisiache? Un clima altrettanto paradisiaco: 27° per tutte le stagioni dell'anno.