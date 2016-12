Isola di Spitsbergen: nord "estremo"

19:52 - Desiderate partire per una terra lontana posta ai margini della civiltà urbanizzata, una terra dove la natura è estrema, regna sovrana ed è la culla preferita di orsi dal pelo bianchissimo? Bene state sognando un viaggio oltre il Circolo Polare Artico. La proposta è l’isola di Spitsbergen, la più vasta delle Isole Svalbard, ultimo lembo di terra prima della calotta polare. Una fantastica avventura tra i ghiacci. Unico consiglio: copritevi bene, qui il freddo è davvero pungente!

DUE ITINERARI DIVERSI PER UN VIAGGIO A DIR POCO POETICO – La proposta di viaggio consiste in due differenti itinerari, uno più romantico e l’altro più “tecnologico”, ideati da Vela TO per far vivere a chiunque li scelga una fantastica avventura tra i ghiacci. A voi la scelta tra la via più romantica della slitta trainata dai cani, o quella più tecnologica della motoslitta. Il primo vi condurrà alla scoperta degli immensi scenari artici accompagnati da 90 festosi cani husky mentre il secondo itinerario vi darà la possibilità di immergervi nella luce del biancore della neve e del ghiaccio cavalcando in lungo e in largo l’isola a bordo di una motoslitta.



Nel primo caso le guide esperte vi insegneranno anche come accudire i docili animali: preparare la muta, cucinare i loro pasti e condurre la slitta. Nel secondo caso riuscirete invece ad esplorare le più remote località dell’isola, fra ghiacciai, montagne e fiordi, in attesa di incontrare ‘il Re dell’Artico’: l’orso polare. In entrambi i tour l’avventura si riempie di poesia, pernottando anche nella cabina di un pittoresco veliero costruito nel 1909, ormeggiato fra i ghiacci polari e circondati da un incredibile paesaggio. Il Safari con i cani nel leggendario artico, della durata di 7 giorni / 6 notti consiste in due pernottamenti a Oslo, due pernottamenti a Longyearbyen e di due pernottamenti in nave durante il safari, in cabina doppia con servizi condivisi. Partenze: domenica e martedì, dal 2 marzo al 11 maggio 2014.



Mentre il secondo itinerario “Le terre artiche in motoslitta” consiste in due pernottamenti a Oslo, due pernottamenti a Longyearbyen e di due pernottamenti durante il safari: uno a Isfjord Radio in camera doppia con servizi condivisi, uno in nave, in cabina doppia con servizi condivisi. Partenze: 22 febbraio – 8 e 22 marzo – 5 e 19 aprile – 3 maggio 2014