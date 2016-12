16:56 - Per tutti i viaggiatori buongustai c'è una bella notizia. Tripadvisor ha ufficialmente annunciato i vincitori dei TripAdvisor Travellers’ Choice Restaurants 2013, i migliori ristoranti del mondo. In tutto i ristoranti vincitori sono 171. E, buona notizia per noi italiani, nella classifica è presente all'ottavo posto un ristorante toscano. Ma i premi per il nostro Paese non finiscono qua. Nella super classifica troviamo anche ristoranti del Veneto, dell’ Umbria, della Campania, del Piemonte, dell’Emilia Romagna e della Lombardia.

TOSCANA, REGINA DELLA CUCINA ITALIANA – Saranno felici i toscani nel venire a conoscenza che la loro regione è ufficialmente, secondo Tripadvisor, la regina della cucina italiana sia per il numero di ristoranti presenti nella classifica nazionale (3 su 10) sia perché l’unico ristorante italiano nella top 10 mondo (8°) ed Europa (6°) è toscano. Siete curiosi di sapere il suo nome? Il vincitore si chiama Cum Quibus e si trova a San Gimignano (SI). A livello nazionale, oltre al Cum Quibus , conquistano la top 10 anche Casa Masi, (7°) a Montaione (FI) e Il Goccino (10°) a Lucignano (AR). A seguire la Toscana con due strutture nella classifica Italia, l’Umbria. Completano la top 10 nazionale con un ristorante a testa il Piemonte, la Campania, l’Emilia Romagna e la Lombardia.



I RISTORANTI PIU’APPREZZATI? È fuori dalle grandi città e dai centri di medie dimensioni che i viaggiatori internazionali hanno trovato i migliori ristoranti italiani. Ben 6 esercizi dei 10 presenti nella top 10 Italiana, infatti, si trovano in comuni con meno di 8.000 abitanti; tra questi anche il ristorante La Bontà del Capo a Conca dei Marini, un piccolo comune in provincia di Salerno che conta meno di 1.000 abitanti.



FRANCIA BATTE ITALIA - L’eterna sfida tra cugini vede questa volta vincere la Francia che si aggiudica il primato di nazione più premiata in assoluto, con tre strutture nella top 10 Europa e due in quella mondo ma soprattutto con il primo posto del ristorante Maison Lameloise a Chagny (Borgogna) in entrambe le classifiche. Ecco a voi la Top 10 Italia: 1°posto Cum Quibus, San Gimignano, Siena; 2°posto Piazza Duomo, Alba, Cuneo; Ristorante Al Gondoliere, Malcesine, Verona; 4° posto Le Bonta' del Capo, Conca dei Marini, Salerno; 5° posto Restaurant Il Coccorone, Montefalco, Perugia; 6° posto Tempio del Gusto, Spoleto, Perugia; 7°posto Casa Masi, Montaione, Firenze; 8°posto Le Vele, Misano Adriatico, Rimini; 9°posto Ristorante Esplanade, Desenzano del Garda, Brescia; 10° posto Il Goccino, Lucignano, Arezzo.



Mentre la classifica mondiale è la seguente: al primo posto troviamo il ristorante Maison Lameloise, Francia; al 2° posto Colicchio and Sons Main Dining Room, USA; al 3° Le Cinq, Francia; al 4° posto c'è il El Celler de Can Roca, Spagna; al 5° Caprice, Cina; al 6° il Funky Gourmet, Grecia; al 7° Le Manoir Aux Quat' Saisons, Regno Unito; all'8°il Cum Quibus, Italia; al 9°il Voila Bistrot, Brasile mentre al 10° si classifica il Passion by Martin Berasategui at Paradisus Palma Real, Caraibi.



