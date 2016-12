Halloween: le location dei film dell'horror

12:18 -

Halloween è alle porte e non avete idea di dove trascorrere la notte più “terrificante” dell’anno? Bene, ecco a voi una selezione di alcune location, set dei più noti film dell’horror, dove vivere momenti da brivido. Un Halloween… paurosamente indimenticabile!

DAGLI USA ALL’INGHILTERRA, PER UN “TRANQUILLO WEEKEND DI PAURA” - Il viaggio nei luoghi cinematografici del terrore non può non iniziare con il set di uno dei film cult di paura: Shining. Allora, saltate in macchina sulla “Going-to-the-Sun Road” in Montana e entrate nel personaggio di Jack Nicholson con tanto di donna seduta al vostro fianco e bambino sul sedile posteriore. Bene, ora che vi siete immedesimati nel personaggio, vi è chiesto un ultimo sforzo di immaginazione. Vi ricordate il celebre Overlook Hotel, gli esterni dell’hotel sono in realtà quelli del Timberline Lodge, nell’Oregon.



Lasciato l’Oregon la prossima tappe del vostro tour del terrore porta verso la California nella città di San Juan Bautista dove vi aspetta la location di alcune scene del film Vertigo, la donna che visse due volte di Alfred Hitchcock. Il luogo in questione è la Mission San Juan Bautista, una chiesa fondata il 24 giugno 1797 dall'ordine francescano. E proprio in questa location furono girate le scene chiave del film: il momento del suicidio della rivale in amore per scagionare il proprio amante e la fine del film. Anche se la torre della Missione è stata ricostruita in studio, è possibile riconoscere distintamente questo luogo all’interno del film.



Ma l’America in materia del terrore dona ancora un’altra location, il Seneca Creek Park, nel Maryland, dove furono girate gran parte delle scene del film Blair Witch Project. Certo alla luce del sole il parco ha un aspetto più rassicurante che di notte ed è possibile fare piacevoli passeggiate in compagnia anche della famiglia. A Washington, invece, potrete rivivere il brivido di uno dei film di paura più noti al mondo: “L’esorcista”. In Prospect Street, quartiere di Georgetown, c’è infatti la casa dove fu girato il film con le sue famose scale.



Lasciata l’America ora non vi resta che raggiungere l’Inghilterra dove a Londra, nel Bishop’s Park, potrete rimembrare le scene del film del 1976 The Omen, presagi a Bishop’s Park. La scena in cui Gregory Peck si incontra con il Sacerdote è stata girata qui. Mentre nella tranquilla cittadina inglese di Windsor troviamo l’Oakley Court Hotel le cui pareti hanno fatto da sfondo ad alcuni celebri film come il Rocky Horror Picture Show e Dracula. Inoltre Windsor, immersa in un tipico paesaggio anglosassone ricco di prati verdi, è uno splendido luogo per festeggiare una ricorrenza con tutta la famiglia o semplicemente per fuggire nel weekend dal trambusto metropolitano.



