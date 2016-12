17 dicembre 2013 Giro del mondo: gli alberi di Natale più belli Da Assisi a New York un viaggio alla scoperta tradizioni, valori e bellezze artistiche cariche di significato Tweet google 0 Invia ad un amico

14:34 - Che i suoi rami siano ricchi di decorazioni o semplicemente illuminati, l’albero di Natale è uno tra i più affascinanti elementi decorativi delle feste natalizie. Simbolo della vita che si rinnova, dal Medioevo ai giorni nostri è stato “vestito” in innumerevoli modi rispecchiando evoluzioni e momenti storici. Fenomeno che si ripete anche per queste festività e che può diventare, per chiunque lo desideri, occasione per un viaggio alla scoperta dei più belli e significativi alberi di Natale e dei luoghi da cui traggono origine.

DA ASSISI A MELBOURNE, TRA PROFUMO DI ABETI E GRANDI SIGNIFICATI - Di alberi bellissimi e significativi nel nostro Paese ce ne sono davvero tanti ma tra tutti il più bello è sicuramente quello di Assisi. Bello non solo per la sua maestosità e per come è stato illuminato, l'abete è di circa 15 metri ed è abbellito da 13.000 luci, ma anche e soprattutto per il suo significato. Quest'anno, infatti, l'albero di Assisi, posto nella piazza antistante la Basilica inferiore di San Francesco, è dedicato ai migranti e ai poveri. Un albero che insieme al presepe, ai valori e ai colori della Basilica di San Francesco d'Assisi, così come è stato dichiarato dal Custode del Sacro Convento padre Giuseppe Piemontese, diffonderanno la gioia del Natale per portare doni ai più poveri sull'esempio di Francesco d'Assisi. Augurio che ha cominciato a prendere forma concreta subito dopo la benedizione e accensione dell'albero, avvenuta l'8 dicembre, con la donazione di pacchi dono per le famiglie più bisognose. (per maggiori informazioni: www.sanfrancescopatronoditalia.it/

albero di Gubbio che fino a due anni fa poteva vantare il primato del più grande albero di Natale del mondo. La sagoma dell'enorme abete, disegnata da luci poste sul monte Ingino, è alta 750 metri, larga 450 ed è formata da quasi mille luci e lampade. Ad “accendere” l’albero con un click su un tablet è stato il direttore della Caritas don Francesco Soddu per dare risalto al mondo del volontariato. Il maestoso pino, allestito da 33 anni ed entrato nel 1991 nel Guinness dei Primati, viene alimentato con energia pulita prodotta dal fotovoltaico.



Siete curiosi di sapere chi ha rubato lo scettro di albero più grande del mondo all’abete di Gubbio? L’albero in questione ha origini emiliane, per la precisione la sua origine è in quel di Ravenna. Alto 160 metri In cima porta una stella larga otto metri ed è addobbato da 6 km di lampadine, più tre enormi palle natalizie dal diametro di 5 metri. Dall’Umbria passiamo ora alla Lombardia dove, tra i tanti alberi della regione, spicca per originalità e sensibilità ecologica quello situato di fronte alla Reggia di Monza. L’albero in questione è davvero originale.



Poco distante da Assisi troviamo un altro albero storico italiano, l'albero di Gubbio che fino a due anni fa poteva vantare il primato del più grande albero di Natale del mondo. La sagoma dell'enorme abete, disegnata da luci poste sul monte Ingino, è alta 750 metri, larga 450 ed è formata da quasi mille luci e lampade. Ad "accendere" l'albero con un click su un tablet è stato il direttore della Caritas don Francesco Soddu per dare risalto al mondo del volontariato. Il maestoso pino, allestito da 33 anni ed entrato nel 1991 nel Guinness dei Primati, viene alimentato con energia pulita prodotta dal fotovoltaico.

Siete curiosi di sapere chi ha rubato lo scettro di albero più grande del mondo all'abete di Gubbio? L'albero in questione ha origini emiliane, per la precisione la sua origine è in quel di Ravenna. Alto 160 metri In cima porta una stella larga otto metri ed è addobbato da 6 km di lampadine, più tre enormi palle natalizie dal diametro di 5 metri. Dall'Umbria passiamo ora alla Lombardia dove, tra i tanti alberi della regione, spicca per originalità e sensibilità ecologica quello situato di fronte alla Reggia di Monza. L'albero in questione è davvero originale.

Dimenticatevi palline e addobbi di ogni sorta. Il pino è infatti stato realizzato solo con balle di fieno che, dopo le festività, torneranno a foraggiare il bestiame. In più l'albero è illuminato da un impianto a led a basso consumo energetico. Più green di così. Un consiglio: dopo aver ammirato il particolare abete di Natale made in Monza, vale la pena dare un'occhiata alla mostra "La Natività" di Aldo Buttini (1898-1957) che viene esposta per la prima volta al pubblico, fino al 19 gennaio 2014, presso la Cappella di Corte della Reggia di Monza ( viale Brianza 1) www.reggiadimonza.it e a quella dal titolo "E subito riprende il viaggio Opere dalle collezioni del MA*GA dopo l'incendio" allestita presso il Serrone della Reggia fino al 6 gennaio 2014 e che presenta 100 opere di artisti italiani attivi tra il Secondo Dopoguerra e gli anni Settanta.

Sempre a Monza, ma questa volta nel centro storico della città, per gli appassionati d’arte altre tre mostre infittiscono il calendario degli appuntamenti natalizi. Presso la Galleria Civica (via Camperio, 1) la mostra “Fulvio Comi. Fermo Immagine sulla Brianza” fino al 6 gennaio 2014, porta in città le opere di uno dei più noti maestri monzesi della pittura del XX secolo, per l’appunto Fulvio Comi (1922-1999; mentre nella sala dell’Arengario, sempre fino al 6 gennaio 2014, c’è “Raccontare il Natale. Dal signor Bonaventura a Charlie Brown, da Superman a Topolino”, un inedito percorso-mostra che racconta il Natale con una copiosa rassegna di pagine, strisce, illustrazioni, canzoni, soprattutto storie e copertine natalizie a fumetti.



Poco lontano dal Lago di Garda, invece, ricordiamo soprattutto per la gioia dei più piccoli è anche l’albero di Natale di Gardaland posto nella piazza Valle dei Re. Il cosiddetto Grande Albero è alto ben 30 metri, completamente ecologico e illuminato da una miriade di brillanti luci colorate.Lasciata la Lombardia è arrivato il momento di raggiungere il Lazio dove a Roma vi aspetta il grande abete di 20 metri che svetta in piazza Venezia, dono che la Valtellina. Illuminato da 30.000 lampadine a led porta con sé un messaggio di PACE, augurio testimoniato dalle centinaia di scritte con la parola ‘pace’ tradotta in 20 lingue che decorano le sue fronde. Le scritte saranno poi donate a The Children for Peace e saranno messe all’asta. Il ricavato sarà interamente devoluto ai progetti di solidarietà per i bambini malati di HIV dell’Etiopia.



Lasciata l’Italia tra gli alberi più belli del mondo sono sicuramente da menzionare un bosco di alberi di Natale in mezzo al lago Millstätter See, Carinzia, Austria; l'albero della città di Strasburgo in piazza Kleber; lo storico albero di Natale del Rockefeller Center di New York, unico non solo per essere stato protagonista di decine di film ma anche per la meravigliosa stella Swarovski posta in cima e infine l’albero di Natale della città di Melbourne che quest’anno con il Christmas Festival 2013 si trasforma in un vero e proprio luogo magico con decorazioni imponenti, eventi e il miglior shopping e cibo della città. L’abete è alto 9.2 metri ed è addobbato da favola. Per l’occasione poi, Federation Square ospiterà un’installazione con oltre 100 pini decorati da artisti urbani. Cinema all’aperto con proiezioni dei classici film di Natale, concerti con i cori natalizi più famosi e molte altre attività animeranno il cuore della città durante le feste.



