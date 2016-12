Giappone d’inverno: luci, feste ed esotiche ricorrenze

12:53 - Il Giappone d’inverno? Ancora più affascinante grazie alle mille luci e illuminazioni, gli addobbi, le feste e le tradizioni del Capodanno, i giochi sulla neve e le mille ed esotiche ricorrenze. A completare tutta questa magia il più gettonato passatempo nazionale: il karaoke.

- Chi sceglie di visitare ildurante le vacanze di Natale resterà stupito nel trovare consuetudini e feste in stile occidentale. Così, soprattutto nelle grandi città come, si sprecano addobbi e decorazioni natalizie il tutto accompagnato da dolci e melodiche musiche. Ma la vera festa dell’inverno per i giapponesi è il, quando le famiglie si riuniscono per stare insieme e celebrare la rinascita e l’eterno ritorno della natura secondo riti antichi, propiziatori di pace e prosperità.In questi giorni, per vivere l’intensità di questa festa l’ideale l’ideale è andare in visita ae reliquiari, dove la gente del posto, spesso vestita con i, giunge per pregare e lasciare doni votivi alle divinità. A Tokyo, invece, il 2 gennaio si può, in via eccezionale, entrare nellaper assistere alle uscite pubbliche dell’imperatore e della sua famiglia che, a orari prestabiliti e da un balcone protetto da un vetro, escono a salutare la folla festante.Dal mese di dicembre a marzo protagoniste assolute dell’inverno giapponese sono comunque leche illuminano città e villaggi. Un esempio? A Tokyo, la famosasi accende di bianco e di blu, mentre le sponde del fiume Megurogawa sono illuminate da, in onore delle foglie dei ciliegi in fiore. Tra dicembre e marzo, nella città di Kyoto, le antiche strade si illuminano per(in giapponese: via di fiori e di luci) con migliaia di lanterne e giochi di bagliori e fiori, creando un’atmosfera incredibilmente suggestiva.Di grande fascino sono poi ledel, realizzati con milioni di fonti LED, e che riproducono figure, paesaggi e immagini di ogni tipo. Uno spettacolo di luci che si può ammirare da novembre a marzo. Per ammirare tutta la bellezza etica delle luci del, il festival nato in onore delle vittime del terremoto che travolse la città nel 1995, bisogna raggiungere la città di Kobe.decorate a mano e accese con elettricità attivata con biomasse, donate dal governo italiano e create dall’artista italiano Valerio Festi e dal collega giapponese Hirokazu Imaoka, sono pronte a farvi assaporare tutta la magia di questa terra unita.Amate le temperature fredde, la neve e le? Allora dovete spostarvi verso ildove ci sono le più note località montane, meta ogni anno di appassionati sciatori. E per chi proprio non ne vuole sapere di scie e scarponi, c’è sempre delle favoloseche abbellisconoper il suo festival della neve. Il prossimo appuntamento, dal 5 all’11 febbraio 2014. Non sapete a quale compagnia aerea affidarvi per il vostro viaggio in Giappone? La, grazie a comode coincidenze da numerose città italiane fra cui Roma, Milano, Firenze, Bologna, Venezia, Napoli e Torino, propone viaggi verso Tokyo – Narita e Tokyo Haneda via Francoforte e Monaco di Baviera.In più, per chi desidera raggiungere il Giappone nel periodo invernale ANA offre la, per volare a Tokyo, Osaka e Nagoya a partire da soli 666€ per il volo di andata e ritorno, incluse tasse e supplemento carburante. La tariffa, è valida per voli in partenza da Roma, Milano, Venezia, Verona, Torino, Bologna, Firenze e Napoli via Francoforte e Monaco di Baviera ed è in vendita dal 25 ottobre fino al 12 novembre 2013 per partenze dal 1 novembre 2013 al 31 marzo 2014 (tariffa soggetta a disponibilità dei voli al momento della prenotazione e a specifiche restrizioni).