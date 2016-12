East Harlem: l'anima latina di N.Y.

18:03 - A New York City è ora di visitare il quartiere mecca dell’arte, della musica e della cultura latino-americana, East Harlem, conosciuto anche come “El Barrio”. La proposta fa parte dell’iniziativa “Neighborhood x Neighborhood”, volta a promuovere i quartieri emergenti nei cinque distretti della città di New York. Preparatevi a interessanti musei, centri culturali e ristorantini con piatti gustosi e a tutto il calore della comunità portoricana.

– Non si può iniziare a visitare un luogo se prima non si è conosciuta la cultura dello stesso e di posti capaci di trasmettere usi, costumi e tradizioni così come arte e storiane è colmo. Un consiglio: cominciate da una visita a, situato su Fifth Avenue lungo la Museum Mile, il più importante museo di New York City dedicato all’arte e alla cultura portoricana, caraibica e latino-americana, con una collezione permanente di oltree oggetti che rappresentano più di 800 anni di storia per poi lasciarvi coinvolgere dallee dalledelCultural Arts Center.Da non lasciarsi sfuggire: Ilche esplora il passato, il presente e il futuro di New York City dagli edifici, strade, parchi e appartamenti che rendono unico il suo paesaggio urbano, fino alle persone, alle culture e agli stili della città e ildipinto negli anni ’70 da Hank Prussing, situato tra la East 104th Street e Lexington Avenue. E se amate il, ilvi aspetta per farvi vivere la cultura afro-americana.Per tutti gli appassionati di botanica il luogo giusto è ilposto nella sezione settentrionale di Central Park. E se non avete idea di dove alloggiare a pochi minuti da East Harlem, si raggiunge il moderno hotel Aloft Harlem con 120 camere dotate di Wi-Fi gratuito e televisori LCD. L’hotel include il WN XYZ Bar e una lounge con tavolo da biliardo, dove vengono organizzati spettacoli di musica dal vivo. Mentre per chi ama il lusso, The Marmara Manhatta è la soluzione ideale.- Gli amanti della cucina latina qui potranno trovare pane per i loro denti! Prendete carta e penna e segnatevi i seguenti ristoranti:dove cenare sotto un patio tradizionale con banane dolci, pollo con verdure e riso giallo, fino alla tradizionale bistecca cubana;e il suo cemita, un sandwich di pane al sesamo farcito con lattuga, pomodoro, cipolla, chipotle, pápalo, formaggio Oaxacan, avocado e fagioli; El Kallejon e Lexington Social per gustare tapas mentre perfetto per un cocktail o un bicchiere di sangria accompagnato da. I migliori dolci sono invece da gustare da Evelyn’s Kitchen, Aromas Boutique Bakery & Café. Avete nostalgia della cucina italiana? Basta raggiungere Patsy’s Pizzeria o Rao’s e il vostro desiderio verrà accontentato.Per maggiori informazioni: www1.nyc.gov Per conoscere il meteo su New York in tempo reale, consulta le previsioni di Meteo.it E per chi non potesse raggiungere New York nelle vacanze natalizie, ecco un bel video...