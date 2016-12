Capodanno in Messico: caldo, sole e cibi afrodisiaci

18:28 -

Per il vostro Capodanno sognate atmosfere calienti, caldo, sole, cibi afrodisiaci e tanta musica? Bene, una soluzione a tutti questi desideri c’è e ha si chiama Messico, per la precisione la penisola dello Yucatan dove trascorrerete il vostro ultimo giorno dell’anno in modo unico tra mistero, leggende e tanto calore! Allora, come direbbe un messicano doc: bienvenidos!

– Avete presente la civiltà antica dei Maya e tutte le sue unicità architettoniche? Bene, qui nella penisola delloavrete modo di conoscere alcune tra le più significative testimonianze della perduta civiltà dei Maya. La prima tappa dell’itinerario, proposto da, conduce alla scoperta didalla quale si parte per visitare una delle più incredibili opere dell’uomo:, il più grande sito Maya del mondo che ospita la piramide gigantee l’antichissimoLa seconda tappa del tour è poi la vivace Merida che vi donerà uno spaccato della vita messicana di città. Lasciataa, la terza tappa è Celestum dove è prevista un’escursione in barca alla ricerca degli eleganti fenicotteri rosa. Nel tragitto per raggiungere Celestum attraverserete stupendi villaggi maya tradizionali. Il viaggio prosegue poi verso l’antica città portuale di Campeche, che ancora conserva le antiche mura fortilizie erette dagli abitanti per difendersi dagli attacchi dei pirati. Costeggiando ilgiungerete a, capoluogo della regione del Tabasco.Nel percorso versoavrete tempo anche per una escursione sul battello fluviale lungo l’impressionante canyon del, un paradiso naturale dove è possibile imbattersi in placidi coccodrilli distesi al sole. San Juan Chamula è, invece, una meta di grande impatto spirituale. Qui, infatti, ancora oggi gli sciamani celebrano gli antichi riti tradizionali maya. Attraversando il selvaggio altopiano del Chiapas giungerete alle splendide cascate didove i più coraggiosi possono concedersi un bagno, dalle magiche proprietà., città mistica circondata da una fitta foresta tropicale, visiterete il Tempio delle iscrizioni e la tomba del re Pakul, per poi proseguire il tour archeologico verso Calakmul e le sue rovine. Gli ultimi giorni del viaggio sono dedicati al relax sulle spiagge di Tulum. Il viaggio ha una durata di 15 giorni, con date a richiesta, e il prezzo parte da 1.600 euro a persona.Per maggiori informazioni: www.viaggigiovani.it Per conoscere il meteo sul Messico in tempo reale, consulta le previsioni di Meteo.itVolete cominciare a gustare, almeno con gli occhi, qualche specialità tipicamente messicana? Date un'occhiata al video qui di seguito