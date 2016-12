Capodanno a New York: party, concerti e bigliettini dei desideri

18:34 - Ormai è deciso, quest’anno trascorrerete il Capodanno a New York City. Scelta tra le migliori in assoluto. E sì perchè il 31 dicembre nella Grande Mela è una vera istituzione, scintillante, un vero e proprio carosello di eventi, celebrazioni, fuochi d’artificio e party da far girare la testa. Punto nevralgico: Times Square dove sono attese oltre un milione di persone pronte a fare il countdown con il New Year’s Eve Ball Drop.

Fare countdown verso il 2014 in, si sa è un vero e proprio must, una tradizione che prosegue da ben 106 anni. Preparateviad ammirare l’immensa3.6 metri di diametro e 5kg di peso) ricoperta da 2.688 cristalli liquidi Waterford e alimentata da, per un totale di, che con il suo discendere indica l’avvicinarsi del nuovo anno. Durante la serata sono in programma concerti e performance di grandi artisti internazionali,e una, ciascuno con un desiderio scritto sopra, in giro per la città.E se vi venisse voglia di partecipare a questa simpatica iniziativa e vedere il vostro desiderio volare su Times Square è semplice: portate il vostro bigliettino al muro dei desideri, ilallestito presso il Times Square Museum & Visitor Center (Seventh Avenue, tra 46th e 47th Street, aperto sette giorni su sette dalle 8.00 alle 20.00) o inviatelo al sitoMa le feste in onore dell’anno nuovo non finiscono qua. A dare il via alle celebrazioni in onore del 2014 è il, una giornata durante la quale si dice addio ai brutti ricordi in modo da accoglier il nuovo anno con animo più sereno. E allora, preparate lettere di amori finiti, scontrini salati, ricevute di multe, ricette mediche, tutti i ricordi spiacevoli che verranno strappati e triturati a Times Square.E per chi non vuole perdersi il Ball Drop senza rinunciare a un party esclusivo potrà prenotarsi per le feste di Capodanno del(nymarriottmarquis.com/newyearseve/), situato nel cuore di Times Square. La festa sarà preparata all’ottavo piano dell’hotel, nella Broadway Lounge.vi aspettano per dare il benvenuto al nuovo anno. Mentre al 48° piano vi attende una grandiosa festa con tanto di cena di cinque portate, DJ set e il collegamento in streaming con Times Square per assistere alla caduta della sfera di cristallo. Il tutto accompagnato da una vista panoramica mozzafiato sulla città.Infine, nel vicino, (rloungetimessquare.com/newyearseve), la festa di fine anno si terrà nella R Lounge, che assicura un posto in prima fila per assistere ai festeggiamenti di Times Square da un luogo al coperto. Il programma della serata prevede cenone e open bar.– Siete degli appassionati di corsa e vorreste cominciare il nuovo anno già con le scarpe da ginnastica ai piedi e il vento tra i capelli? Bene la vostra festa ideale newyorkese è la(nyrr.org), organizzata da New York Road Runners che si tiene alla mezzanotte di Capodanno a Central Park. La serata inizia alle ore 22 con balli e musica, seguiti da un concorso di costumi alle ore 23 al Central Park Bandshell. Mentre la parte per voi più interessante: la corsa di di 4 miglia intorno al parco ha inizio alle 23.59. Preparatevi a correre sotto i fuochi d’artificio!Il vostro luogo preferito di New York è senz’altro la Statua della Libertà e vorreste brindare al nuovo anno in sua compagnia? Bene, la possibilità di realizzare il vostro desiderio c’è ed è offerta da(circleline42.com), che propone una speciale, ammirando le icone della città e i fuochi d’artificio. A bordo sono previsti stuzzichini, open bar, DJ set, brindisi di mezzanotte con champagne e una sorpresa per i partecipanti.Se allo sport e ai grandi monumenti preferite invece la musica classica, non dovete assolutamente perdervi il(nyphil.org) che vede come protagonisti speciali Igudesman & Joo, il duo musicale diventato celebre su Internet per le interpretazioni comiche e virtuose di musica classica. Il violinista russo Aleksey Igudesman e il pianista britannico di origini coreane Hyung-ki Joo danno vita a esibizioni uniche che rendono la musica classica accessibile ad un vasto pubblico. Il duo si esibisce in stadi e sale da concerto di tutto il mondo con spettacoli che uniscono commedia, musica e cultura pop, e i loro sketch hanno raccolto oltre 28 milioni visualizzazioni su Youtube.Il vostro Capodanno a New York è in famiglia? Bene, allora la festa ideale per voi è quella organizzata dTimes Square (ripleysnewyork.com) che inizia a partire dalle 20.00. E mentre i vostri bambino saranno intrattenuti da face-painting, spettacoli di magia tra un pacchetto di popcorn e un una manciata di zucchero filato, voi potrete gustarvi il DJ Party e il brindisi con champagne di mezzanotte. La festa si tiene neluno spazio di oltre 1.600 metri quadrati con gli oggetti più strani del mondo, dove è previsto anche lo spettacolo di mangiafuoco.Altre feste da non perdere sono la New Year’s Eve Classic Cruise (worldyacht.com) di World Yacht Cruises che prevede cenone di cinque portate e open bar, brindisi di mezzanotte, un regalo a sorpresa, spettacoli e intrattenimento, il tutto con vista sullo skyline di Manhattan; la grande festa a Brooklyn a Prospect Park, il Grand Army Plaza: un evento gratuito con spettacoli pirotecnici, street food, bevande calde e intrattenimento per tutte le età.I posti migliori per assistere ai fuochi d'artificio sono lungot. E infine: sempre a Prospect Park si tiene la Brooklyn’s New Year’s Eve 5K Run (prospectpark.org), la corsa di fine anno organizzata da Brooklyn Road Runners e Sketchers. La gara ha inizio alle 23:15 tra Prospect Park West e 9th Street e il prezzo di partecipazione è di $25 registrandosi entro il 23 dicembre. I partecipanti possono anche iscriversi il giorno della gara. Mentre, come da tradizione, il(polarbearclub.org) organizza il bagno inaugurale di beneficienza nell'Oceano Atlantico per inaugurare l'inizio del nuovo anno. L'evento, aperto al pubblico, si tiene il 1° gennaio a partire dalle 13.00 sulla spiaggia all'altezza di Stillwell Avenue.Per maggiori informazioni: www.nycgo.com