Capodanno a Boston: una "First Night" ricca di eventi

18:49 - Il Capodanno a Boston è un evento davvero unico, di grande fascino. La cosiddetta First Night è infatti la notte di San Silvestro più antica, famosa e imitata del New England. L’originale Festival cittadino di arte e cultura offre infatti svariate opportunità di divertimento, un ricco programma di eventi ed è adatto a tutte le età. Preparatevi a gustare performance dal vivo, concerti, spettacoli di danza, commedie e molto altro ancora. Tra le performance più attese: il concerto di Patty Smith e quello dei The Blind Boys of Alabama.

First Night dal 1976, l'anno in cui è nata, è il più antico ed elaborato evento di Capodanno nel New England. Il divertimento del 31 dicembre per un non stop di 11 ore di intrattenimento. Tra gli eventi più attesi: in programma alle 19, presso il Boston Common e Midnight Harbor Fireworks sul fronte del porto, con parata di band musicali, con le tante attività per tutta la famiglia all'Hynes Convention Center. Infine, tutta la città sarà impreziosita dalle spettacolari di rinomati artisti sulla facciata della Boston Public Library che ha inizio al tramonto. Conclude la serata il countdown di 10 minuti a mezzanotte creato da Peter Berdovsky-Zebbler Studios. La bella città del New England è la più piccola delle grandi città d'America. Una città perfetta per essere visitata a piedi. I luoghi di maggior interesse sono, infatti, a breve distanza l'uno dall'altro ed è un vero piacere passeggiare lungo i suoi romantici vicoli di ciottoli dove spiccano deliziose casette dai mattoni rossi. Antica e moderna nello stesso momento, Boston è famosa per i suoi tra cui il centrale, il primo parco pubblico americano e i (giardini pubblici). Da non perdere sono sicuramente: la, ultima dimora del patriota Samuel Adams; l'la casa natale di Rose Fitzgerald Kennedy, l'e nell'area di Concord – Lexington, appena fuori Boston, la casa (oggi museo) di Luisa May Alcott, (399 Lexington Road - Concord, MA tel. 978-369.4118), la scrittrice del romanzo "Little Women" (Piccole donne). Infine, una nota gastronomica: Boston è nota anche per la sua. Non lasciatevi scappare l'occasione di gustare i frutti di mare e i buonissimi dolci come la