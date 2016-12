Capodanno 2013: Oman, Giordania o Marocco?

17:51 - State già pensando al Capodanno e il vostro più grande desiderio è un viaggio verso Paesi che profumano di spezie e cannella, storia antica, tradizioni ancora vive, fascino e mistero? Bene, date un’occhiata qui di seguito e scegliete la vostra meta preferita tra l’Oman, la Giordania o il Marocco.

OMAN, GIORDANIA O MAROCCO? - La vera perla della Penisola Araba è senza ombra di dubbio il sultanato dell’. Patria delle “Mille e una Notte”, questa terra fantastica regala. Terra di antiche tradizioni, l’Oman, soprattutto nelle regioni dell'entroterra, esprime al meglio tutte le sue usanze dall’abbigliamento, alle danze a e ai canti fino al ricchissimo artigianato locale, proposto nei numerosi suq include amuleti, khanjar, gioielli, profumi, essenze di sandalo ed incenso.E se vi venisse voglia di trascorrere il Capodanno in quel dell’Oman, Viaggigiovani propone un tour che dall'eleganza dil'affascinante e pulitissima capitale, dove si trascorre la nottedel 31 dicembre, agli imperdibili e innumerevoli forti e castelli disseminati in ogni dove, tra cui spiccano quelli di, dalle altissime dune a perdita d'occhio del Wahiba Sands alle coste mozzafiato baciate dalle acque turchesi del golfo omonimo e dell'Oceano Indiano. Il costo del viaggio, pensato per un minimo di 10 e un massimo di 16 partecipanti, è proposto a 1.330 euro a persona.All’Oman preferite lacon i suoi antichissimi e selvaggi panorami delil brulicante centro urbano di, le maestose rovine delle civiltà passate e gli splendori senza tempo del Mar Morto? Bene, preparatevi a visitare luoghi biblici in un percorso, proposto sempre da Viaggigiovani, che parte dalla capitale Amman per giungere a, una delle antiche città romane meglio conservate al mondo, per essere stata sepolta per centinaia di anni sotto la sabbia.Il tour porta poi verso, uno spettacolo che non richiede altro che occhi, cuore e silenzio. La notte di Capodanno la si trascorre in campo tendato, nel deserto di Wadi Rum. Il tour è organizzato per un minimo di 10 e un massimo di 15 partecipanti, ed è proposto a 1.120 euro a persona. Niente da fare, né le bellezze dell’Oman né la magia della Giordania potrà distrarvi dalla vostra meta preferita, il! Bene, preparatevi all’atmosfera a dir poco sorprendente didove vi potrà capitare di incappare in cantastorie, mercanti, maghi e incantatori di serpenti, mentre l'odore di cibo, spezie, cammelli, candele travolge tutti i vostri sensi.L’itinerario tocca Casablanca, moderna città cosmopolita, la tranquilla capitale Rabat, il capoluogo culturale e prima tra le città imperiali, Fez con escursione in jeep safari nel deserto, Ouarzazate, con la celebre kasbah location di numerose pellicole (come Lawrence d’Arabia, Un te nel deserto e Il Gladiatore) per finire con il Capodanno a Marrakech, tanto bella da togliere il fiato. Il tour è pensato per un minimo di 10 e un massimo di 16 partecipanti, ed è proposto a 1160 euro.Per maggiori informazioni: www.viaggigiovani.it E se volete dare un'occhiata in anteprima alla misteriosa Petra, ecco a voi il video adatto...