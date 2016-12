Barbados: mare, coralli e la musica di Rihanna

12:20 - Musica, coralli, spiagge chilometriche e bianchissime e un’atmosfera di festa continua: l’isola di Barbados la cui bellezza, in questo periodo, è ancora più “scintillante” grazie al Diamonds World Tourd di Rihanna. La superstar del pop e r'n'b torna, infatti, a casa esibendosi il 1° novembre nel più grande stadio dell'isola: il Kensington Oval di Bridgetown. Ad accoglierla oltre 28.000 fan. Un'occasione unica per visitare Barbados tra musica, sole, mare e divertimento, seguendo i passi della più famosa ambasciatrice dell'isola.

A BARBADOS, NEI LUOGHI AMATI DALLA CANTANTE RIHANNA – Per chi desidera visitare l’isola a partire dalle località amate da Rihanna, la prima tappa non può che essere la città di Bridgetown, la capitale dell'isola, senonché luogo d’origine della cantante. Cominciate il tour della città dal centro storico, iscritto tra i siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, per poi passeggiare nelle sue stradine strette e costellate da edifici coloniali. Un vero spettacolo! Un altro luogo da non perdere è poi il Careenage, l'antico porto pieno di locali e ristoranti. Per gli appassionati di jazz, luogo cult è il Baxter's Road.



Una volta lasciata Bridgetown, la seconda tappa dell’itinerario è Holetown, dove potrete mangiare in uno dei ristoranti preferiti di Rihanna, The Tides. Elegante, raffinato e affacciato sulla spiaggia, questo indirizzo piace tanto alla cantante soprattutto per le leggendarie cheescake (pare siano tra le migliori dell'isola). Dopo cena la sera prosegue nei locali di soca e reggae a First Street. Dopo tanta storia, buon cibo e musica è arrivato proprio il momento di dedicarsi a qualche ora di puro relax.



E quando si è a Barbados per rilassarsi non c’è niente di meglio che il mare cristallino della Platinum coast, dove si trova la famosa Sandy Lane, la spiaggia preferita di Rihanna. La costa offre tantissime spiagge da sogno tra cui: la Six Men Bay, la Heywoods Beach, la Gibbes Beach, la Mullins Beach, la Church Point, la Sandy Lane Beach, la Paynes Bay. Brighton Beach, la Brandons Beach, la Carlisle Bay e Needham`s Point. A voi la scelta. Dopo tanto mare vi è venuta voglia di un pò di sano divertimento sportivo? Bene, dirigete i vostri passi verso il The Boatyard, il beach club più famoso dell’isola e amato dalla star, dove praticare sport acquatici di giorno e divertirsi nel ristorante e bar la sera sotto le stelle. Un'informazione utile: i biglietti del concerto di Rihanna a Barbados possono essere acquistati su: www.ticketmaster.com



Una curiosità sull'isola: avete presente gli alberi di baobab, quelli che il Piccolo Principe (protagonista dell'opera letteraria di Antoine de Saint-Exupéry) tutti i giorni accuratamente provvedeva a estirpare dal terreno del suo pianeta? Barbados ne possiede ben due esemplari. Il più grande dei due alberi si trova a Bridgetown, nel Queen's Park. Mentre l'albero più piccolo si trova sulla Warren's Road, nel distretto di St. Michael.



Per maggiori informazioni: visitbarbados.co



