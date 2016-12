Aruba: spiagge bianchissime, merengue e cenette ai frutti di mare

09:20 - Desiderate una terra accogliente dove riposare su spiagge bianchissime, passeggiare al chiaro di luna e trascorrere momenti piacevoli tra un passo di merengue e una cenetta ai frutti di mare? Questo luogo esiste ed ha un nome: Aruba, l’isola caraibica situata a nord del Venezuela. Preparatevi al paradiso, un paradiso che vi accoglierà con questa esclamazione: Bonbini!, "benvenuti". Uno dei modi migliori per cominciare un viaggio indimenticabile.

- Appena giunti sull'isola, prima ancora di fare conoscenza con le bellezze del luogo, concedetevi il lusso di fare una, un pasticcino locale veramente buonissimo. Bene, ora dopo aver assaporato i piaceri della tavola dirigetevi verso la, lungo la quale sorge la notadove potrete cimentervi, sempre se vi va, nelle più disparatecome lo snorkeling, il kitesurf, lo sci d’acqua, ma anche in sport estremi come ile i. Se invece siete alla ricerca die incontaminate spingetevi verso la costa sopravento.Lì c’è tutto quello di cui avete bisogno:scolpite dal calcare, rientranze create dall’infrangersi delle onde e lo scosceso terreno desertico. Su un tratto di costa deserta si trova poi una piccola conca, scavata nella roccia vulcanica, che appare come una piscina: la cosiddettao "Cura di Tortuga". Per chi ama cactus, ondulate dune di sabbia bianca e formazioni rocciose c’è il Parco Arikok. Mentre per gli amanti di farfalle e uccelli, la, è il luogo adatto per fare conoscenza di uccelli migratori mentre aal di là dei Resort Aruba Phoenix e Westin Aruba Resort Hotels si trova l’allevamento un giardino tropicale pieno zeppo di farfalle provenienti da tutto il mondo. Qui guide esperte vi intratterranno con spiegazioni sulle abitudini delle farfalle e sul miracolo della metamorfosi.Se avete scelto questa stupenda isola per trascorrere qualche momento romantico e dolcissimo con il vostro amore, prima ancora di scegliere i luoghi più romantici di Aruba, imparate questa frase:che in Papiamento vuol dire:A questo punto, siete pronti a portare il vostro compagno/a a fare un, oppure a trascorrere qualche ora a ritmo dio perché no, semplicemente a rilassarsi su bianche spiagge all’ombre di palme mosse dal vento.Una curiosità: avete idea di come si svolga un? Due sono gli elementi essenziali perché si possa dire di aver organizzato un matrimonio perfetto: la presenza nel menù del ricevimento della torta Bolo Preto, accompagnata da un bicchierino di coecoei ( un liquore locale ricavato dalle foglie di Agave secondo un’antica ricetta Amerinda) e l’esecuzione dei brani della tradizionale musica Arubana waltzes. Ma fate attenzione perché la vera torta di nozze è un’altra! Conosciuta comeconsiste in 7 strati di Bolo di Manteca (torta al burro) che, ricoperti di glassa bianca e decorati con fiori e bandiere di carta crespa, rappresentano i 7 giorni della settimana. Inoltre due nastri, uno con il nome della moglie e l’altro con quello del marito, scendono lungo i lati della torta.Infine, se vi capiterà di partecipare ad uno di questi matrimoni, non dimenticatevi di presentarvi con un “recuerdo”: un souvenir di vetro o porcellana spesso inciso con i nomi della sposa e dello sposo e la data del matrimonio. Due abitudini tipicamente arubane, ma ormai andate perse sono quella di scambiarsi untra gli sposi, così come quella di recarsi in Chiesa a dorso di un asinello, tipico mezzo di locomozione sull’isola fino a fine ‘800.Per maggiori informazioni: www.it.aruba.com Volete visitare altre due meraviglie dei Caraibi? A voi il video adatto tratto dall'archivio di Donnavventura