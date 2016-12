Alloggiare in un bungalow o in Boeing 727?

09:17 -

Cos’hanno in comune un bungalow sull’acqua, un Boeing 727 del 1965 e un carro in cedro? Sembrerebbe nulla, invece no, un comune denominatore tra loro c’è: sono tutte e tre delle case, alloggi originali per una vacanza a dir poco unica! E se, l’idea di alloggiare in maniera alquanto pazza è nelle vostre corde, date un’occhiata qui di seguito. TripAdvisor ha selezionato una rosa di strutture adatte al vostro spirito di vacanzieri stravaganti.

DA UN BOUNGALOW SULL’ACQUA AD UN IGLOO, PER UNA VACANZA STRAVAGANTE - Per tutti gli amanti dell’acqua, la soluzione adatta tra le tante presenti nell’elenco delle case stravaganti è sicuramente il bungalow sull’acqua Black Pearl a Bora Bora. Alloggio perfetto, dotato di tutti i comfort e delizioso in ogni dettaglio, è ideale per un po’ di relax. La terrazza poi, immersa completamente nella natura, l’angolo adatto per abbandonarsi a qualche bella lettura o semplicemente per trascorrere qualche ora distesi al sole. E se vi venisse voglia di un tuffo in acqua, basta che scendete quattro scalini e il gioco è fatto! I posti letto sono due e le tariffe a notte vanno a partire da 330 Euro.