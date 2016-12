A Salem per l'Halloween più lungo d'America

12:15 - A Salem, la Witch City del Massachusetts, Halloween dura un mese intero. I festeggiamenti, i più lunghi d’America, riempiono le strade della cittadina di suoni, allegria eventi divertenti e tante feste, specialmente quelle in costume. Non siete curiosi di conoscere le streghe di Salem?

L’HALLOWEEN PIU’ LUNGO D’AMERICA –Un mese intero per festeggiare una delle tradizioni più sentite in America, Halloween, feste in costume, eventi divertenti, party bizzarri e centinaia di appuntamenti colorati nei diversi locali della città, in una parola: gli Haunted Happenings della città di Salem. Posizionata a soli 36 chilometri da Boston, la cittadina, conosciuta per la caccia alle Streghe d’America del lontano 1690, durante tutto il mese di ottobre si trasforma in un vero e proprio teatro dove personaggi curiosi, case stregate e scherzi divertenti sono i protagonisti dell’Halloween più lungo d’America.

Tanti gli appuntamenti divertenti e le feste in costume come ad esempio il Wicked Night on the Wharf, al Salem Waterfront Hotel, il Pickering Wharf o in alternativa il What Happens On The Wharf Stays o l'On The Wharf Party at Finz, al Finz Seafood & Grill Restaurant. Ma uno e uno soltanto resta l’appuntamento più atteso del mese: il ballo annuale che si tiene all’Hawthorne Hotel, il "Solstice of Souls".

APPUNTAMENTI CON LE STREGHE DI SALEM – Tra la Liberty e la New Derby Street si svolgono gli eventi più “inquietanti” dei grandi festeggiamenti che includono anche una visita al The Salem Wax Museum, nelle cui sale potrete fare conoscenza con le statue in cera che rappresentano gli eventi storici della caccia alle Streghe di Salem del 1690. Per maggiori informazioni: The Salem Witch Village Guided Tour, un itinerario di 15 minuti all0interno della città “a cura” di una strega di magia bianca. Tra la Liberty e la New Derby Street si svolgono gli eventi più “inquietanti” dei grandi festeggiamenti che includono anche una visita al, nelle cui sale potrete fare conoscenza con le statue in cera che rappresentano gli eventi storici della caccia alle Streghe di Salem del 1690. Per maggiori informazioni: www.salemwaxmuseum.com . Se invece preferite approfondire l’episodio storico attraverso le vie cittadine e i suoi monumenti, affidatevi ad uno dei, un itinerario di 15 minuti all0interno della città “a cura” di una strega di magia bianca.

Avete voglia di vivere la strgoneria di Salem da una comoda poltrona? Bene, la stregoneria ed il soprannaturale sono il menù del The Witches Cottage al The Griffen Theatre, uno spettacolo teatrale unico con fantastici effetti speciali e divertenti scenografie che combina la storia di Salem con la sua leggenda. Mentre sulla Derby Street, “se sarete fortunati”, potrete incappare nel Dr.Jeckill o in Mr.Hide, dipende un po’ dall’umore in cui si trova il soggetto. Scherzi a parte, lungo la strada in questione si trova la Count Orlock's Nightmare Gallery, il primo Horror Movie Monster Museum di Salem

Mentre il Nightmare Factory al Museum Place Mall sulla Essex Street é il mondo dei morti con tanto divertimento "da morire" che si unisce al Griswold's Ghostly Grove, una casa stregata adatta ai bambini sotto i 12 anni. Infine per gli amanti del 3D c’è il Salem's 13 Ghosts, un viaggio nel mondo degli spiriti che sembrano uscire realmente dalle pareti e dai pavimenti, mentre per quelli che preferiscono il 4D, la Witch Mansion garantisce il brivido e lo spavento con animazione high-tech e illusioni in 4D.



Per maggiori informazioni: www.massvacation.it Per maggiori informazioni: www.salem.org

