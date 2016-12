A New York, "di quartiere in quartiere" meno noto

18:13 - A New York continua l’iniziativa Neighborhood X Neighborhood (“di quartiere in quartiere”) che promuove la conoscenza delle zone meno note della città. Protagonisti del mese di novembre: i due quartieri del Bronx, Arthur Avenue, con la sua tradizione italo-americana, e Fordham Road, sede di importanti attrazioni turistiche come lo zoo e i giardini botanici. Un modo particolare di conoscere la Grande Mela.

A NEW YORK TRA UN CAFFE' E UNA VISITA AD EDGARA ALLAN POE - Il viaggio alla scoperta del lato meno noto di New York inizia dalla visita al quartiere Arthur Avenue. Vi sembrerà di stare un po’ “a casa”. E sì perché Arthur Avenue è conosciuta anche come la "Little Italy del Bronx". Allora preparatevi ad immergersi nella più tipica atmosfera italo-americana, tra ristorantini, panetterie e alimentari. Il tour inizia dall’Arthur Avenue Retail Market, recentemente inaugurato: un coloratissimo mercato al coperto massima espressione dell’italianità di New York City dove trovare prodotti alimentari freschi esposti nei banchi come frutta, verdura, carne, salumi e formaggi.



E se vi venisse voglia di mangiare del buon pesce tappa obbligata è il Cosenza’s Fish Market, una pescheria dove è possibile anche mangiare ostriche e vongole nel bar all’aperto. Mentre per gli amanti della pasta, quella genuina e preparata come si faceva una volta, il negozio adatto è il Borgatti’s Ravioli & Egg Noodles, un negozio storico aperto da oltre 70 anni, dove è possibile ammirare tutto il procedimento necessario per preparare una pasta con i fiocchi. Dite la verità, tra tutti i prodotti nostrani quello a cui proprio non sapete resistere è la mozzarella? Bene, dirigetevi verso la Casa Della Mozzarella: una vera e propria gastronomia all’italiana dove trovare anche pasta, carne, panini e diverse varietà di formaggio italiano.



Mentre per tutti i caffè dipendenti, Cerini Coffee & Gifts offre il miglior caffè italiano, oltre a merendine, sciroppi e creme spalmabili di marchi Made in Italy. Per una pausa golosa, i due must della zona sono: Madonia Brothers Bakery, una panetteria e pasticceria siciliana dove si sfornano dolci italiani e panini alle olive e al formaggio e DeLillo Cafe & Pastry Shop dove potrete deliziare il vostro palato con cannoli, sfogliatelle, biscotti e, nei mesi di bella stagione, gelato, da gustare nel giardino della caffetteria.

Proprio non avete idea di quale posticino scegliere per un buon pranzo o cena? Segnatevi questi nomi, non ve ne pentirete: Roberto’s Restaurant per tutti coloro che amano pasta alle vongole, cavatelli con salsiccia e broccoli, penne alle melenzane e mozzarella e Zero Otto Nove, con cucina casalinga italian style. Lasciata tutta l’italianità di Arthur Avenue, la seconda tappa del tour porta alla scoperta di Fordham Road, il paradiso per gli amanti dello shopping ma anche di tutti gli appassionati di cultura e natura.



Qui, infatti, c’è il celebre Bronx Zoo, che con i suoi 107 ettari detiene il primato di più grande zoo urbano degli Stati Uniti. Lo zoo ospita oltre 6.000 animali che vivono in fedeli ricostruzioni degli habitat naturali di origine. Non lontano dallo zoo si trova poi un’altra istituzione newyorkese: il New York Botanical Garden con oltre un milione di piante provenienti da tutto il mondo. Tra il 16 novembre e il 12 gennaio, il giardino ospita l’Holiday Train Show, un trenino meccanico che corre tra gli edifici newyorkesi ricostruiti in scala.