A Istanbul tra moschee, spezie e bancarelle colorate

Immaginate affascinanti moschee, ville ottomane, bellissimi cortili, migliaia di bancarelle colorate di spezie e artigianato e infinite specialità culinarie. Tutto questo e molto di più è Istanbul, misteriosa citta della Turchia, l'unica metropoli al mondo appartenente a due continenti, l'Europa (Tracia) e l'Asia (Anatolia). Un viaggio ricco di fascino alla scoperta di una terra che offre molteplici sfaccettature culturali, artistiche e storiche.

– La zona di Istanbul legata alla cultura europea, perché qui si trovano le antiche tracce dell'insediamento greco, è quella che si trova sul versante del Bosforo, quella parte che un tempo aveva il nome di Byzantion.invece, è la. Un concentrato di, palazzi, cortili, sui quali domina l’(Basilica di Santa Sofia del 537), la, ile il. Gioielli culturali che dal 1985 sono entrati a far parte delLasciatevi stupire da tanta bellezza, perdetevi tra i vicoli dei Bazaar e gustate ai piedi di una moschea un buonissimodi queste zone.Ma dopo tanta cultura concedetevi anche un po’ di sano relax in una delle tante. Un altro modo per godersi Istanbul sono poi gli spettacolaricon i traghettilungo le cui sponde si trovano la maggior parte dellefatte costruire o utilizzate dai Sultani Ottomani tra cui i più famosi sono i. Nel viaggio da fare sul Bosforo il luogo da menzionare per primo è lache si trova a Salacak e la Torre di Leandro. Incontrerete altrettanto affascinanti residenze estive anche lungo la costa del Kuzguncuk, che si trova parellela alla costa asiatica del Bosforo.Una di queste appartiene al XVIII secolo ed è Pembe Yali residenza estiva rosa. Proseguendo poi verso nord, passando sotto il Ponte del Bosforo, tra i Palazzi che vedrete lungo la costa il più bello è il, oggi è utilizzato come museo. Altre residenze estive giunte ai giorni nostri sono: Sadullah Paşa Yalısı, Abdullah Paşa Yalısı, Fenerli Yalı ve Server Bey Yalısı. Mentre l’imponente struttura che si erge sul colle è il liceo Kuleli Askeri Lisesi. E se nei vostri progetti è contemplato un viaggio ad Istanbul nel periodo di, ma non sapete proprio a chi affidarvi per l’organizzazione del viaggio,(per maggiori informazioni: www.viaggigiovani.it ) propone un tour, per un minimo di 30 e un massimo di 50 partecipanti, al prezzo di 690 euro a persona, con soggiorno all’Hotel Lamartine (4 stelle). Nel prezzo sono inclusi i pernottamenti e la crociera sul Bosforo.