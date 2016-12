 Turks and Caicos: il paradiso tropicale a sud delle Bahamas

06:00 - Natura incontaminata, mare cristallino, fondali ricchi di vita sottomarina, spiagge dorate, clima mite tutto l'anno… sembra la descrizione di un angolo di paradiso. E in effetti lo è, esiste e si trova nei Caraibi. Anzi, è tra gli arcipelaghi più belli dei Caraibi: è Turks and Caicos. Le isole che lo compongono – circa 40, di cui solo una decina abitate - si trovano appena più a sud delle Bahamas, a circa 575 miglia a sud est di Miami e a 90 miglia a nord della Repubblica Dominicana, a nord dell'oceano Atlantico. Sono la meta perfetta per chi sogna spiagge deserte che sembrano essere perdute nel tempo.

L’arcipelago si estende per circa 167 km² e si suddivide in due gruppi: le isole Turks, che prendono il nome dal fiore rosso di un cactus indigeno e si trovano a est, e le isole Caicos, a ovest, che sono chiamate così dallo spagnolo "Caycos" che letteralmente significa "isolotti". E' piuttosto recente il suo approccio con il turismo e il suo relativo sviluppo. L'intento è quello di raggiungere uno sviluppo sostenibile del territorio proteggendone il 90%. Per questo motivo il dieci per cento delle tasse di soggiorno è destinato a un fondo creato appositamente a protezione dell'ambiente naturale.Questo rende solo in minima parte l'idea di quanto possa essere spettacolare esplorare i suoi lidi incontaminati, la straordinaria barriera corallina (una delle più lunghe del pianeta) dove si può trovare ogni specie immaginabile di vita marina tropicale, per non parlare della vegetazione e degli animali che popolano scenari naturalistici da favola.



LE ISOLE TURKS

Grand Turk – E’ una delle isole che forma il territorio britannico d'oltremare. La sua capitale, Cockburn Town, è tra le più grandi ed è un concentrato di architettura caraibica tradizionale. E' considerata un vero e proprio paradiso dai sub. A solo mezzo chilometro dalla spiaggia, il fondo marino scende di 2000 metri regalando scenari straordinari. Da non perdere l'escursione divenuta ormai più popolare: si parte da qui per raggiungere in barca Gibbs Cay, isola disabitata.

Salt Cay – E’ un'isola piatta e rettangolare e presenta un paesaggio caratterizzato da vecchie saline e antichi mulini. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, si estende per sole 2 miglia quadrate e quando si arriva qui si ha la sensazione di tornare indietro nel tempo. Immersioni, sport acquatici e relax nelle spiagge poco affollate: queste le principali attrazioni. Da visitare sono le rovine di Taylor's Hill, da dove si può godere di una delle viste più spettacolari dell' isola. Tra gennaio e marzo qui si può assistere al grande spettacolo della migrazione delle balene.



LE ISOLE CAICOS

Providenciales – E’ sicuramente l'isola più turistica e più sviluppata di tutto l'arcipelago. Viene chiamata più comunemente "Provo" ed è famosa per la sua spiaggia di 20 km che da anni è inserita nella top ten delle spiagge più belle del mondo, la Grace Bay Beach. Sono tuttavia tantissime le spiagge che si possono trovare qui, anche affittando ville private che affacciano direttamente sulle acque cristalline per una vacanza all'insegna della privacy. Molte le escursioni che invitano ad esplorare gli innumerevoli isolotti disabitati che la circondano. E per chi capita a Providenciales durante le feste natalizie, il 26 dicembre potrà godersi l'atmosfera del Maskanoo, evento organizzato dalla Turks e Caicos Hotel and Tourism Association (TCHTA) e dalla commissione Cultural & Arts che vede le strade dell'isola animarsi di parate, musica e spettacoli, il tutto suggellato da fuochi d'artificio.

North Caicos– E’ conosciuta come "l'isola giardino" per la sua vegetazione che comprende anche il pino caraibico che cresce solo su queste isole e nelle Bahamas settentrionali. Ospita anche la più grande colonia di fenicotteri delle isole, oltre a tantissime specie di uccelli. Dista pochi minuti di barca o di aereo da Provo e può essere visitata in autonomia noleggiando un mezzo di locomozione in loco.

Middle Caicos - Le aree naturali che si possono ammirare qui sono davvero uniche. E' decisamente la più selvaggia delle Isole Caicos: lungo la costa nord si estendono imponenti scogliere calcaree e spiagge sabbiose, la costa sud invece è regno di paludi. Nell'area di Conch Bar si trova la più grande rete di caverne dell'arcipelago.

South Caicos- E' chiamata "The Big South" e trae il suo reddito principale dalla pesca commerciale su piccola scala. La varietà di vita marina intorno alla barriera corallina è sorprendente: spiccano squali, tartarughe, mante e barracuda.

West Caicos- E' disabitata ed è una riserva naturale che ospita il lago Catherine, una zona protetta con collegamenti sotterranei con il mare. La popolano fenicotteri rosa, tartarughe e fauna selvatica.

East Caicos- Anche quest’isola è disabitata ed è occupata per la maggior parte da mangrovie, stagni, paludi e anatre selvatiche. La spiaggia, seppur splendida, viene utilizzata unicamente dalle tartarughe per deporre le uova a causa dell'elevata presenza di mosquitos.



LE "ISOLE BOUTIQUE"

Sono chiamate così perché private. E sono: Ambergris Cay, Parrot Cay e Pine Cay.

A Parrot Cay si trovano le ville sulla spiaggia di personaggi come Bruce Willis, Keith Richards e Donna Karan.

Pine Cay invece è stata utilizzata per la festa esclusiva di Kim Kardashian.

I prezzi? Le ville partono da 10 milioni di dollari e le case al mare da un minimo di 5 milioni di dollari.



QUANDO PARTIRE E COME RAGGIUNGERLE

Il periodo ideale per una vacanza alle isole Turks and Caicos va da dicembre a luglio, quando le temperature sono miti e il clima è più secco. Non esistono voli diretti dall’Europa. Si può fare scalo a Miami o New York, oppure volare a Londra e da lì prendere il volo diretto per Providenciales.



Per maggiori informazioni: www.turksandcaicostourism.com

Per sapere in tempo reale il meteo: www.meteo.it