 Mauritius, la perla smeraldo dell’Oceano Indiano

06:00 - Così chiamata in onore del principe olandese Maurice di Nassau, Mauritius è un' isola dell'Oceano Indiano sud-occidentale. Vicinissima al Madagascar (circa 900 km a est), è considerata geograficamente parte del continente africano. Conta oltre 300 km di coste che sono protette dalla barriera corallina. Essendo un'isola vulcanica, nell'entroterra campeggia un altopiano centrale che è punteggiato da laghi e crateri di vulcani spenti. Fanno parte della stessa Repubblica anche le isole di Saint Brandon e Rodrigues e le isole Agalega. Le coste di Mauritius, bagnate da acque turchesi, regalano contrasti di colore indimenticabili che insieme al fascino culturale rendono l'isola talmente intrigante da invogliare a tornarci più volte.

Costa Nord – Incantevole qui è soprattutto la flora mauriziana. Impossibile non notare i fiori dai colori vivaci e l'ampia gamma di palme. Da queste parti nascono frutti da noi conosciuti e apprezzati come il mango, l'ananas e la papaya. Coloratissima è anche la fauna. La colonizzazione è limitata, essendo Mauritius un'isola vulcanica formatasi in mezzo all'Oceano Indiano, solo pochi animali sono riusciti a raggiungere l'isola: alcuni uccelli e rettili, ma nessun mammifero o anfibio. Eccezion fatta per il pipistrello della frutta. Caratteristici del posto sono il piccione rosa, il pappagallino eco, il gheppio mauriziano, il geco verde, lo shink di Telfair e molti altri.Da visitare assolutamente è Cap Malhereux, l'affascinante chiesa dal tetto rosso da cui ammirare la laguna. Ci sono, poi ovviamente, le spiagge. Quelle di questa parte dell'isola sono ritenute da molti di una bellezza incomparabile. La baia di Pereybere lascia letteralmente senza fiato, così come la spiaggia ad arco di Mont Choisy che collega Trou aux Biches con Grand Baie. La parte settentrionale dell'isola è inoltre particolarmente indicata per chi cerca il divertimento. A Grand Baie si trovano numerosi ristoranti e discoteche. Per chi ama lo shopping, invece, l'indirizzo giusto è Sunset Boulevard.



Costa sud e sud est - Qui il paesaggio si può letteralmente definire "unico", nel senso che è nettamente diverso da quello del resto dell'isola: scogliere a picco sul mare su cui le onde si infrangono formando dei punti in cui la barriera corallina digrada sul letto del mare, lasciando il litorale esposto alle violente mareggiate dell'Oceano. Se si va in direzione ovest ecco che il paesaggio cambia decisamente regalando alla vista incantevoli spiagge con hotel e resort di classe superiore. L'escursione alla riserva naturale della Île aux Aigrettes assicura lo spettacolo di foreste che si estendono a perdita d'occhio e l’incontro con tartarughe giganti, stormi di piccioni, pappagalli e pipistrelli della frutta che si rincorrono.



Costa est - Le parole d'ordine in questo lato dell'isola sono "pace e tranquillità". Insenature e lagune color smeraldo fanno da cornice ai piccoli villaggi incastonati tra la montagna e il mare. Rinomata la spiaggia Belle Mare che con la sua sabbia bianchissima invita a sognare ad occhi aperti. A pochi chilometri da Belle Mare c’è anche un parco acquatico, il Waterpark and Leisure Village, che offre piscine e cascate giganti, per il divertimento di grandi e piccoli.



Costa ovest e sud ovest - Famosi sono i delfini che raggiungono queste acque per riposare e nutrirsi. Ricca di alberghi e strutture, questa parte dell'isola offre tutto il necessario per chi vuole praticare sport acquatici di ogni tipo.Qui si trovano le saline di Tamarin che sono il cuore pulsante della produzione di sale di Mauritius grazie all'eccezionale quantità di raggi solari di cui beneficia quest' area.



Eventi - Da dicembre sino a febbraio la "camminata sul fuoco" è la cerimonia Tamil più famosa. Dopo 10 giorni di penitenza, meditazione e preghiere, i fedeli si recano al tempio dove camminano sui carboni ardenti. Al temine possono trovare refrigerio immergendo i piedi nel latte. Sempre a dicembre, cerimonia decisamente più gioiosa è l’"Holi": uomini, donne e bambini si lanciano addosso acque e polveri colorate come augurio di buona fortuna e prosperità. A gennaio invece si celebra il Festival di Primavera, ovvero il capodanno cinese. Il "Maha Shivaratree" va, invece, di scena a febbraio: migliaia di pellegrini completamente vestiti di bianco si recano al lago Grand Bassin dove celebrano un rito in onore della divinità Shiva.



Per maggiori informazioni: www.tourism-mauritius.mu/it/

Per sapere in tempo reale il meteo di Mauritius: www.meteo.it