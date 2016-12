23 ottobre 2014 Milano must-to-see del 2015 per Lonely Planet: terza città al mondo da vedere 10 città, 10 regioni e 10 paesi da non perdere nel 2015: ecco la classifica delle migliori destinazioni stilata dagli esperti viaggiatori di Lonely Planet Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:47 - Milano entra nella classifica Lonely Planet Best in Travel, terza fra le prime dieci città al mondo da visitare nel 2015. A orientare la scelta dello staff di viaggiatori sicuramente l'Esposizione universale, un evento che richiamerà oltre 21 milioni di persone, ma anche i tesori artistici e architettonici, la vita notturna e le eccellenze di design e ristoranti che Milano ha da offrire. Al primo posto una destinazione classica: Washington, che il prossimo anno commemora i 150 anni dall'assassinio di Abraham Lincoln. Se si preferiscono mète più esotiche, Singapore è in cima alla classifica dei Paesi da vedere: la città-stato asiatica celebra nel 2015 i 50 anni dall'indipendenza, ma ad attrarre un massiccio turismo sono anche i mercati colorati, la fusione di tradizioni e moderne architetture scintillanti, la vita notturna.

Fuori dai sentieri battuti - Non mancano le destinazioni più estreme: El Chalten, villaggio della Patagonia argentina, conquista grazie ai suoi paesaggi selvaggi, intaccati in minima parte dalla civiltà. Fra le mete decisamente estranee al turismo di massa, Lonely Planet segnala la Bulgaria e la Lituania, tesori nascosti della vicina Europa, e la penisola di Gallipoli in Turchia. Altro evento da non perdere, questa volta naturale piuttosto che istituzionale quanto i precedenti, è l'eclissi di sole totale che si avrà il 20 marzo alle isole Svalbard, in Norvegia. La prossima sarà fra undici anni.



Mete "curiose" - Se invece vi attirano i luoghi più estrosi del pianeta, non potrete non fare un salto al Park Hyatt di Tokyo, con i suoi wc riscaldati, oppure ai bagni pubblici da guinness di Chongqing in Cina, in cui si contano più di 1000 orinatoi di design su un'area di 32,290 metri quadrati. Restando in tema, i resti dei bagni privati dell'antica Efeso in Turchia sono da visitare anche per gli appassionati di storia.



Top 10 Paesi - Secondo "Best in Travel 2015", questi sono i Paesi da non perdere assolutamente il prossimo anno:

1- Singapore

2- Namibia

3- Lituania

4- Nicaragua

5- Irlanda

6- Repubblica del Congo

7- Serbia

8- Filippine

9- St Lucia

10- Marocco



Top 10 regioni - Scendendo nei particolari, Lonely Planet ha stilato un'altra lista per le regioni più belle:

1- Penisola di Gallipoli, Turchia

2- Rocky Mountain National Park, Stati Uniti

3- Distretto di Toledo, Belize

4- Tasmania, Australia

5- Norvegia settentrionale

6- Khumbu, Nepal

7- Barranca del Cobre, Messico

8- Flores, Indonesia

9- Deserto di Atacama, Cile

10- Macao, Cina



Top 10 città - Grande orgoglio per l'Italia, che vede Milano posizionarsi al terzo posto, anche grazie all'Expo 2015.

1- Washington, DC, Stati Uniti

2- El Chaltén, Argentina

3- Milano, Italia

4- Zermatt, Svizzera

5- La Valletta, Malta

6- Plovdiv, Bulgaria

7- Salisbury, Regno Unito

8- Vienna, Austria

9- Chennai, India

10- Toronto, Canada



Il volume, 208 pagine per prendere spunti o viaggiare solo con la mente, è pubblicato per la prima volta in italiano e sarà in libreria dal 23 ottobre al prezzo di 14,50 euro.