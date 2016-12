Milano: Donnavventura e il quadrilatero della moda

Milano è la città dello shopping per eccellenza. Non c'è stilista, marchio o griffe blasonata che non abbia una boutique nel famoso quadrilatero della moda, costituito da via Monte Napoleone insieme alle sue traverse e parallele via della Spiga, via Sant'Andrea, Via Borgospesso.

Il nome della via risale al 1804, nato durante la dominazione napoleonica. Nel corso della sua storia ha ospitato illustri personaggi come lo scrittore Carlo Porta o Giuseppe Verdi che nel 1840, avrebbe composto qui il suo Nabucco. Durante le Cinque Giornate di Milano la via fu teatro dell'insurrezione dei patrioti contro gli Austriaci, qui aveva infatti sede il coordinamento delle forze cittadine. La sua vocazione per il lusso risale invece alla fine dell'ottocento, quando sempre più famiglie altolocate vi si trasferiscono e al tempo stesso aprono antiquari e gioiellieri di fama internazionale come Buccellati, Faraone e Pederzani nonché la storica coltelleria dei Lorenzi, aperta nel 1929.



Da li in poi la via ha visto un'inarrestabile escalation del lusso, oggi è riconosciuta come una delle mete imperdibili dello shopping d'élite, al pari della Fifth Avenue a New York e dell'Avenue des Champs Elysees di Parigi. E' costellata da negozi e saloni dei più importanti nomi della moda, come Louis Vuitton, Prada, Borsalino, Cartier, Missoni, Armani e tanti altri. Il quartiere non vanta solo splendide boutique ma anche prestigiosi palazzi, come le Case-museo Poldi Pezzoli, Palazzo Morando, sede del nuovo museo del costume e della moda e palazzo Bagatti Valsecchi che ospita lo storico Salumaio di Montenapoleone, (via Santo Spirito 10/via Gesù 5 - www.ilsalumaiodimontenapoleone.it), nato come negozio di salumeria e gastronomia e oggi anche ristorante e bistrot dall'invidiabile eleganza.



Un'altra istituzione della via è la pasticceria Cova, al numero 8 di Montenapoleone (www.pasticceriacova.it), fondata nel 1817 da Antonio Cova, soldato di Napoleone e offelliere (pasticcere). Si tratta di uno dei più antichi caffè d'Italia, divenuto da subito luogo d'incontro di una clientela d'élite, che ancora oggi ne apprezza la raffinata pasticceria e l'atmosfera sofisticata.



Il mondo della moda non è racchiuso solo all'interno del quadrilatero, ma si estende in tutta l'area. In piazza Meda, per esempio, la moda si accompagna all'arte grazie all'opera realizzata da Arnaldo Pomodoro, un doppio cerchio di bronzo dorato, collocato in un'aiuola al centro della piazza, per sottolineare il contrasto tra la struttura metallica e il manto erboso. Milano si conferma sempre più città di stile e bellezza, arte ed ispirazione creativa che tutto il mondo ci invidia.



