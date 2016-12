Vacanze in Spagna? Ecco dieci spiagge al top

Ses Ilettes - La sabbia bianca e le acque cristalline hanno consentito a questo lido delle Baleari, situato nella parte settentrionale di Formentera, di essere annoverato tra le spiagge più belle del mondo. È un luogo privilegiato, da dove è possibile godere di spettacolari vedute su vari isolotti (da cui il nome) e persino avvistare l'isola di Ibiza. La zona di Illetes è una delle più attrezzate per la pratica di sport acquatici come vela e immersioni. Esiste anche un servizio di trasporti marittimi che collega la zona con il porto della Sabina e con l'isola di Espalmador.



As Catedrais - La spiaggia di As Catedrais (Las Catedrales), dichiarata Monumento Naturale, è una delle più famose di tutta la Galizia. È nota in tutto il mondo per le sue formazioni rocciose create dall'erosione del vento e dell'acqua, che hanno creato forme bizzarre che ispirano la fantasia di chi le osserva. Quando la marea è bassa è possibile togliere le scarpe e camminare sotto grotte di grande altezza alla scoperta di archi dentro archi. Nei mesi di luglio, agosto e settembre vi si può accedere solo su prenotazione, come pure durante le feste di Pasqua (tra marzo e aprile).



La Concha - Questa spiaggia situata tra il porto peschereccio di San Sebastián e il Pico del Loro, è una delle più famose, fotografate ed eleganti dei Paesi Baschi. È possibile praticare sport come surf, windsurf, canottaggio e beach soccer, mentre per i più piccoli sono state predisposte delle piattaforme in mare con piccole attrazioni acquatiche. Il gradevole e rinomato lungomare è sempre molto frequentato, come pure la pista ciclabile che si estende parallelamente.



Bolonia - Questa incontaminata spiaggia di sabbia bianca si trova a Tarifa, in uno scenario naturale di grande bellezza. È considerata il paradiso degli amanti del surf per il forte vento quasi costante. Inoltre, quasi a ridosso della spiaggia si trova il Complesso Archeologico di Baelo Claudia, una città-fattoria romana che sorprende per l'eccellente stato di conservazione. In una parte del lido è possibile praticare il nudismo.



El Cofete - Situata a sud dell'isola canaria di Fuerteventura, in una zona ancora incontaminata di grande bellezza, questa spiaggia si estende per 14 chilometri ed è circondata da montagne. Data la posizione piuttosto periferica rispetto ai centri turistici, generalmente non è molto frequentata: ideale per gli amanti delle spiagge vergini. Si pratica il nudismo ed è un luogo abituale per il rilascio in mare di tartarughe.



Cala Bassa - Bella spiaggia, di facile accesso e ben segnalata, che si trova a circa nove chilometri da Sant Antoni de Portmany, sull'isola di Ibiza. Circondata da scogliere e pini, offre una grande quantità di servizi: noleggio di lettini, ombrelloni, imbarcazioni nautiche, come pure la possibilità di fare immersioni e di ormeggiare barche. Nelle vicinanze c'è uno spazio per il campeggio.



Las Canteras - È una delle spiagge urbane più importanti delle isole Canarie, con temperature generalmente gradevoli durante tutto l'anno. Questa chilometrica spiaggia possiede una barriera naturale di scogli a circa 200 metri dalla riva a protezione dalle maree ed è predisposta per la pratica di sport acquatici diversi. Possiede anche un ampio lungomare dotato di tutti i servizi, con locali all'aperto e caffetterie in riva al mare.



Rodas - Questa spiaggia di Pontevedra, nel nord della Spagna, è stata scelta dal quotidiano britannico "The Guardian" come la migliore spiaggia del mondo. È l'arenile più grande e più rinomato delle isole Cíes (già conosciute dai romani come le "isole degli dei"). Nella parte posteriore si trova un bel lago d'acqua salata che configura un paesaggio impressionante di fronte al quale è possibile vedere la "ría" di Vigo. La sabbia è bianca e fine, le acque sono cristalline e color verde smeraldo.



Platja Gran - La spiaggia, che si trova in Catalogna, prossima al confine francese, è chiusa a ponente dal castello medievale di Tossa de Mar. Si trova in uno scenario di grande bellezza. È dotata di tutti i tipi di servizi e infrastrutture.



Cuè – Si trova nelle Asturie quindi nel nord della Spagna: una spiaggia accogliente, particolarmente accessibile e sicura. Le acque cristalline e molto tranquille ne fanno il luogo ideale per trascorrere una giornata al mare con i bambini. Inoltre si trova lungo un viale commerciale pieno di bar e ristoranti facilmente accessibile in automobile.



Maggiori informazioni: www.spain.info