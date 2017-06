Sposarsi in crociera, una favola realizzabile

Sposarsi in mezzo al mare durante una romantica crociera, una favola che non è poi così difficile da coronare, senza bisogno di dover fare le cose in grande, come il magnate indiano che di recente ha affittato un'intera nave per quattro giorni e per oltre 1000 invitati per il matrimonio di sua figlia.

Secondo un recente sondaggio di Crocierissime (www.crocierissime.it), sono sempre di più le coppie che decidono di celebrare il loro giorno speciale a bordo; per questo, il primo sito italiano interamente dedicato al mondo delle crociere, ha deciso di fare un po’ di chiarezza spiegando quali sono le leggi, gli accorgimenti da seguire, i costi, i pacchetti disponibili e dando alcuni piccoli consigli per rendere questa esperienza indimenticabile.



Quanto costa? Occhio ai pacchetti - Ormai quasi tutte le compagnie offrono pacchetti speciali e dedicati agli sposi. Può essere quindi molto più semplice che organizzare un matrimonio tradizionale, “a terra”, affidarsi a una di queste formule “all-inclusive” che, se poi comprendono un’agenzia di eventi o un wedding planner, lasciano davvero pochi pensieri ai futuri sposi. Ma tutto ha un prezzo. Per chi vuole delle nozze classiche, con tanti invitati, il costo è molto simile a quello delle normali cerimonie e varia in base al numero di amici e parenti a bordo. Ma se siete una coppia a cui interessa solo l’atmosfera particolare, il fatidico “sì” con lo sfondo dell’Oceano, magari al tramonto e il rumore delle onde in sottofondo, esistono pacchetti a partire da 500 euro che comprendono comunque la torta nuziale, lo champagne, il bouquet per la sposa e la bottoniera per lo sposo e il servizio fotografico. In questo caso, potete portare con voi pochissimi ospiti selezionati e il prezzo salirà di poco, o essere solo in due, vi forniranno anche i testimoni sulla nave.



Personalizzare l’evento - Per i più esigenti, invece, non mancano le possibilità di personalizzare l’evento: dal check-in prioritario, alla sala della nave interamente riservata per l’occasione, dalla musica registrata o dal vivo, alla presenza del dj, fino ai fuochi d’artificio, le decorazioni particolari, gli addobbi floreali e lo speciale attestato firmato dallo stesso Comandante. Molte compagnie includono anche trucco e acconciatura per lei, abbinando il tutto, magari, a una seduta di massaggio di coppia. Sono i dettagli, quindi, a differenziare i pacchetti.



Dire sì in crociera ha valore legale? - Un'altra cosa molto importante da tenere a mente è che un matrimonio in crociera la maggior parte delle volte non ha valore legale. Gli ufficiali di bordo possono rilasciare solo certificati di nozze simbolici, quindi è necessario celebrare il rito civile prima di partire e festeggiarlo poi come dei re in mezzo al mare. Ma ci sono delle eccezioni: c’è una compagnia molto famosa, la Princess Cruises, quella della serie tv “Love Boat”, che ha pensato proprio a tutto, organizzando delle crociere che passano nelle acque delle Bermuda, dove il matrimonio è valido a tutti gli effetti.